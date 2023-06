Gomita anuncia que se quitó los implantes de pecho: 'Gracias por todo, nenas'

Gomita, como se le conoce a Araceli Ordaz, anunció a través de redes que se quitó los implantes de los pechos, lo cual conmocionó a todos, pues la ex payasa era conocida por mostrar sus atributos plásticos en internet.

A través de un video, Gomita explicó los motivos por los cuales decidió quitarse el silicón, lo s cuales tienen mucho que ver con su estado de salud.

Gomita detalló que sus implantes mamarios le hacían tener una flacidez excesiva de piel, además de que el material del que están hechos le causaban problemas, como pérdida de memoria.

“Yo me hice una cirugía que es un bypass y baje muchísimo de peso, no les puedo mostrar las teta** como las tengo, que ustedes me las vean muy bonitas porque me las truqueó, es diferente”, dijo.

“Pero tengo una gran separación de mi busto, hay mucha pielecita abajo, sólo yo sé por qué me someto a una cirugía”, añadió Gomita.

Asimismo, Gomita hizo un TikTok en el que presumió sus implantes de senos, pero en su mano, marcando el gran tamaño que tenían.

"Cuando te despides de tus bubis y es la mejor despedida porque estrenas otras", dijo Gomita para finalizar con el mensaje: "GRACIAS POR TODO NENAS. No pensé que fuera tan valiente de quitármelos y recortar piel, ahora tengo un busto más pequeño pero estaré más cómoda".