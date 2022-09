Gomita rompe en llanto al comprar recámara de casi $300 mil: "Me costó mucho trabajo" (VIDEO)

La influencer Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, compartió con sus seguidores un momento muy emotivo y es que la youtuber publicó que se compró la recámara de sus sueños, por lo que rompió en llanto.

Gomita publicó un video llamado “Compré la recámara más cara” en el que contó que hace poco terminó de pagar su casa, por lo que ahora se enfocó en trabajar para adquirir los muebles que siempre ha querido.

“Yo tuve que pagar mi casa primero. La acabo de pagar hace poco. Me tuve que poner a trabajar para amueblar mi casa con más muebles, porque ya tenía muebles, pero quería mejores muebles, pero primero tenía que terminar de pagar mi casita”, comentó Gomita en su video.

Gomita rompe en llanto al comprar la recámara de sus sueños

Sin embargo, Gomita no pudo contener las lágrimas, pues recordó que para poder lograr tener su casa propia tuvo que pasar por varias situaciones de trabajo y familiares.

“Me costó mucho trabajo, me costó mucho esfuerzo porque ustedes saben qué he pesado situaciones muy feas, familiares. Me han preguntado por qué estoy en depresión, porque no me creen. Es muy difícil, muy difícil salir de esto y yo solita he sido mi impuso todos los días”, dijo la influencer en el video.

Gomita presumió que su recámara le costó más de 285 mil pesos de la marca Michael Amini, que es una casa de muebles de lujo.

La costosa recamara de Gomita consta de la cama, un tocador, un joyero. Dos buros, así como varios sillones.