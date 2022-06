¿Gomita miente sobre su salida de Las Estrellas Bailan en Hoy? Productora la exhibe

La salida de Gomita de “Las Estrellas Bailan en Hoy” sigue generando polémica, la productora del programa Andrea Rodríguez desmintió los dichos de la youtuber y aseguró que la influencer sí tenía un sueldo, pero ella lo rechazó.

Gomita publicó un video en su canal de YouTube en el que dijo “las verdaderas razones” por las que dejó el reality show de baile. En el clip, la influencer señala que estaba viviendo depresión y ansiedad, además de que denunció malos tratos por parte de la producción.

“Yo no estoy cobrando, lo estaba haciendo con cariño y entrega, pero me sobrepasaron que me grabaron llorando. Yo no quiero que me vean llorando, quiero que vean, sí tengo depresión y ansiedad, pero siempre trato de que me vean bien. Si algo aprendí esta ocasión es que voy a poner límites, voy a hacer lo que yo quiera. Soy Feliz con mis decisiones y eso no me estaba haciendo bien”, dijo Gomita.

Productora de Las Estrellas Bailan en Hoy responde a Gomita

En el canal de YouTube de Eden Dorantes, Andrea Rodríguez, productora de Hoy, dio su versión de la salida de Gomita del programa. Primero aclaró que la youtuber si tenía un sueldo y lo rechazó.

“Por supuesto que tenía un sueldo, pero ella dice que no va a cobrar, entonces bueno, ya no se le pagará”, dijo la productora.

Gomita se quejó de que la obligaban a ir los viernes a Las Estrellas Bailan en Hoy, día en que, dijo, no podía asistir porque tenía que salir de gira con su familia para trabajar en el circo.

“Todos tienen que bailar los viernes, los que salgan sentenciados si no tienen la coreografía, así les ha pasado a muchos y al final siempre han tenido que hacerlo porque este es un reality, y es un reality y yo como le voy a explicar al público que unos sí y unos no o cómo les voy a explicar a los participantes que unos sí y unos no, desde el día que platiqué con ella porque sí platiqué con ella”, señaló Andrea Rodríguez.

La productora señaló que Gomita no es coherente con lo que expone en su video, por lo que ella se quedará con la carta respetuosa que le envió para renunciar al proyecto.