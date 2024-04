¿Murió Jorge Ortiz de Pinedo? Esto se sabe al respecto

Todos los fans de la clásica y turbia serie “Cero en conducta” y la más reciente e innecesaria “Una familia de diez” están completamente devastados y, como dirían las abuelas: “con el Jesús en la boca”, pues se reportó la presunta muerte del actor Jorge Ortiz de Pinedo.

Cabe destacar que Jorge Ortiz de Pinedo estaba a la espera de un doble trasplante de pulmón, pues los suyos ya están muy destrozados, pues le quitaron múltiples tumores de ellos. Si se ele hacía el cambio de órganos podría dejar de usar oxígeno suplementario por el resto de su vida.

“No hay un donador en específico, los trasplantes de pulmón, la condición de cualquier ser humano que pueda ser trasplantado tiene que estar en espera, de que haya una persona que haya sufrido un accidente o una muerte de tal manera que sus pulmones puedan ser trasplantados”, expuso hace tiempo al respecto.

Su estado de salud estaba tan mal que incluso se tuvo que ir a vivir a Acapulco; no obstante ya había regresado ala CDMX para presentar su nueva obra de teatro.

Ante todo esto, en redes sociales comenzó a circular el rumor de que el famoso se había muerto, desatando lágrimas y condolencias en todo el internet.

No obstante, tal parece ser que todo fue un vil chisme, pues Jorge Ortiz de Pinedo salió a desmentir que ya estuviera cinco metros bajo tierra.

“Tanta mentira que surge por ahí en TikTok, WhatsApp, etcétera… No les hagan caso, la verdad es que estoy bien, todavía sigo en el plano terrenal, estoy aquí y son rumores, son rumores, no hagan caso y por favor no me mande flores”, detalló vivito y coleando.