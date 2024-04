María Conchita Alonso revela que se puso grave por inyectarse los glúteos: 'prefiero morirme'

María Conchita Alonso aprendió por las malas a no andar inyectándose cochinadas baratas en el cuerpo, especialmente en la retaguardia, pues la cantante reveló que tiene severas secuelas en su salud por ponerse en los glúteos biopolímeros

En entrevista con el programa Hoy, María Conchita Alonso contó que tuvo que someterse a una cirugía para que le retiraran parte de los biopolímeros que tenía en los glúteos, pues pensó que era una buena idea inyectarse sustancias dudosas a manera de cirugía estética de bajo presupuesto.

"En enero 11 tuve que cancelar un show porque me tuve que quitar unos biopolímeros en las nalgas. En noviembre (de 2023) me reuní con el doctor vimos las resonancias me dijo: 'Todo está bien'. Yo así de que no me lo podía creer y me dice: 'Tuviste la suerte de que no se fueron a otras partes del cuerpo porque la gente se está muriendo (...) Entonces no sé cómo no se te movió. Vamos a quitártelo porque eso no se va a quedar ahí', lamentó.

María Conchita Alonso agregó, con la voz cortada, que la cirugía a la que se sometió fue la "más horrible que te puedas imaginar"; además de que su doctor le advirtió que tenía que volver a realizarse otra porque con una no se podían sacar todos los biopolímeros.

Asustada, María Conchita le pidió al doctor que, en caso de que hubiera otra cirugía la dejara morirse pues ya no soportaba el dolor.

"Yo le dije: 'Si hay que hacer una segunda (cirugía) tú me dejas morir, porque te lo juro, te lo juro, yo no me hago una segunda cirugía, no me la hago'. Estuve seis semanas sin dormir, sin sentarme. Se me abrieron los puntos y tuvieron que volver a cerrarle", lamentó.

Y es que en uno de los glúteos en los que si inyectó los biopolímeros le salió un seroma: una masa que sale por la acumulación de líquido transparente en un tejido.

"En Los Ángeles me empieza a crecer de este lado y era una bola y tenía un dolor. Yo dije: '¿pero qué es esto? Me tuve que venir antes y resulta que era un seroma".

Lamentablemente, María Conchita Alonso perdió la capacidad de hacer actividades básicas como: "No puedo abrazar, no puedo tocar la guitarra. En vez de estar disfrutando mi show iba a estar pensando".

Finalmente, la famosa dijo que su recuperación va muy lenta y le pidió a sus fans no inyectarse cosas dudosas e el trasero: "Yo no soy una persona mala, no soy agresiva. Si yo puedo salvar a una persona que no se ponga esta porquería ya valió la pena estar pasando todo esto. Porque de verdad no se lo deseo a nadie. Yo no me quiero hacer otra cirugía porque de verdad prefiero morirme".