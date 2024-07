Argentina cae en debut en JO tras 2 horas por gol anulado

Dos horas después del agónico gol de Cristian Medina con el que Argentina había empatado a Marruecos en el minuto 15 del tiempo agregado, el árbitro sueco Glenn Nyberg revisó la acción en el VAR y anuló el tanto ante los 22 futbolistas en el debut de ambas selecciones en el torneo de futbol varonil de París 2024.

Difícilmente el balompié podría tener un peor comienzo en los Juegos Olímpicos que el que tuvo ayer. Cristian Medina marcó de cabeza en el minuto 115 tras dos rebotes en el travesaño. Los jugadores y los aficionados pensaron que el duelo en el Estadio Geoffroy-Guichard en Saint-Étienne había concluido tras el 2-2, pero el mismo fue interrumpido por invasión de cancha de aficionados marroquíes.

El juego correspondiente al Grupo B se reanudó dos horas después con las tribunas ya vacías luego de que la policía desoló a los espectadores. Fue entonces cuando el silbante le informó a los integrantes de ambas selecciones que se había detectado posición adelantada de Bruno Amione antes de que Cristian Medina empujara el balón a las redes, por lo que lo anuló y les indicó a los futbolistas que debían disputarse tres minutos más.

La pizarra no se movió más y la Albiceleste, que tiene entre sus filas a tres campeones del mundo en Qatar 2022, debutó con una inesperada y peculiar derrota contra la combativa Marruecos.

Javier Mascherano, entrenador de la Sub 23 de Argentina, explotó tras lo ocurrido y calificó de “escándalo” lo sucedido.

“Lo que pasó adentro de la cancha fue un escándalo. Durante una hora y veinte estuvieron revisando una jugada. Déjame seguir el partido, no me lo pares para seguir tres minutos después de una hora y media. Estamos en unos Juegos Olímpicos, no en un torneo de barrio”, aseveró ante los medios.

Las quejas del campeón olímpico en Atenas 2004 y Beijing 2008 fueron más allá al denunciar que el martes algunos de sus jugadores fueron víctimas de robo durante la práctica. “Ayer entraron a robar en el entrenamiento. A Thiago Almada le robaron relojes y anillos”, reveló El Jefecito.

El incidente no pasó desapercibido para el veterano Lionel Messi, quien mediante una de sus historias de Instagram manifestó su asombro al poner la palabra “Insólito” con un emoji de asombro y un fondo negro.

Giuliano Simeone descontó al minuto 68 por la Albiceleste, cuyo verdugo fue Soufiane Rahimi con un doblete a los minutos 47 y 51, éste último desde el manchón penal.

Argentina tiene poco tiempo para darle vuelta a la página tras su inesperado tropiezo frente a Marruecos, pues el próximo sábado 27 de julio regresa a las canchas para afrontar su segundo cotejo en París 2024 ante Irak, que se impuso 2-1 a Ucrania

La local Francia goleó 3-0 a Estados Unidos, mientras que España, otra de las favoritas se impuso 2-1 a Uzbekistán. Japón humilló 5-0 a Paraguay.