Sheinbaum y AMLO refutan a Trump sobre cárteles: Hay avance en seguridad

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, cerraron filas en contra del candidato presidencial estadounidense Donald Trump, al refutar sus acusaciones de que los cárteles del narcotráfico tengan el control sobre México, y destacaron los avances en el plano de la seguridad en el país.

Sheinbaum Pardo rechazó que el país se encuentre “petrificado” ante el crimen, como acusó el expresidente de Estados Unidos, e incluso presumió que los indicadores de seguridad apuntan a que la situación ha mejorado.

A las críticas en contra se sumó el Presidente López Obrador, quien advirtió que el cierre de fronteras, en el que insiste Donald Trump, podría desencadenar una “rebelión”.

En una entrevista para el canal estadounidense Fox News, difundida este miércoles, el candidato republicano se lanzó en contra de México y la dinámica de las organizaciones delictivas, las cuales, aseguró, podrían remover al Presidente de la República en poco tiempo.

“El problema es que México está petrificado ante los cárteles, porque ellos podrían quitar al Presidente en dos minutos. Están petrificados ante los cárteles. Los cárteles controlan México”, fueron las palabras del republicano.

No estoy de acuerdo (…) México ha avanzado en disminución de la inseguridad y vamos a avanzar todavía más. Vamos a seguir trabajando en ello y a tener la comunicación de alto nivel, como ahora que se tiene, y donde se pueda trabajar conjuntamente se trabaja

Claudia Sheinbaum Pardo, Virtual Presidenta electa

Durante la charla, responsabilizó a México y los cárteles por la muerte de 300 mil personas anualmente a causa del consumo de fentanilo.

Dijo que, de llegar a la Presidencia de su país, concederá un poco de tiempo para vigilar la frontera, porque dijo estar seguro “de que no lo harán bien”.

Además, lo acompañó su compañero de fórmula, J.D. Vance, quien aseguró que, en caso de que no se reduzca el poder de los criminales en México, entonces el país se convertirá en un narcoestado que terminaría por afectar a Estados Unidos.

Incluso, sugirió que el Gobierno mexicano desea que Trump sea “enérgico” con los criminales, por lo que “México dejaría de ser un narcoestado” si ellos toman el control.

Sheinbaum Pardo difirió de las expresiones de Donald Trump y para contrastar lo dicho por el candidato recalcó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en los que se advierte una baja en la percepción de inseguridad.

“No estoy de acuerdo. Y por eso, también la gráfica que presento hoy. México ha avanzado en disminución de la inseguridad y vamos a avanzar todavía más. Vamos a seguir trabajando en ello y a tener la comunicación de alto nivel, como ahora que se tiene, y donde se pueda trabajar conjuntamente se trabaja, y donde no, lo vamos a hacer donde se pueda; y, además, siempre defendiendo la soberanía, porque es fundamental. Pero de esto, no estamos de acuerdo”, declaró.

Todavía soy Presidente de México, termino hasta finales de septiembre. Le aclaro porque hace unos días comentó de que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me ande mandando a ‘La Chingada’ antes de tiempo. Aunque se ría y siempre le parezca extraño

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Sobre los resultados de la ENSU, destacó que la inseguridad que sienten los mexicanos bajó 31 puntos porcentuales entre el 2018 y el 2024, tendencia pese a la cual se deberá continuar trabajando.

Subrayó el caso de la Ciudad de México, al apuntar que cuando ella dejó la Jefatura de Gobierno la percepción era de 59 por ciento y, tras la toma de riendas por parte de Martí Batres, se descendió a 51.5 por ciento. “Por supuesto que hay que seguir avanzando… Vamos a tomar el Gobierno el 1 de octubre y nuestro objetivo es disminuir más y con mayor rapidez. Ese es el objetivo”, recalcó.

Más temprano, el Presidente de la República reveló que envió una carta a “su amigo” Donald Trump, a quien pidió que no lo mandara “a La Chingada” (su quinta en Palenque, Chiapas) antes de tiempo, ya que aún sigue siendo Presidente de México; aseguró que cerrar la frontera sería equivalente a “convocar a una rebelión” en ambos lados.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario dio a conocer el contenido de la misiva que envió a Trump, en la cual señaló que es entendible la posición asumida por él, pues se encuentra en una campaña electoral que genera “retórica y se habla en demasía”.

“(Cerrar la frontera) sería equivalente a convocar a una rebelión en ambos lados de la frontera, por los daños que causaría a los pueblos, a la industria y al comercio”, mencionó, ante el amago de Donald Trump de realizar dicha acción, así como seguir construyendo el muro fronterizo, entre las primeras medidas, si gana la elección en noviembre.

El problema es que México está petrificado ante los cárteles, porque ellos podrían quitar al Presidente en dos minutos. Están petrificados ante los cárteles. Los cárteles controlan México

Donald Trump, Candidato presidencial de EU

Ante los dichos del expresidente Trump, de que López Obrador ya se había retirado de la política, el titular del Ejecutivo le pidió en la posdata de la carta que no lo mandara “a La Chingada” antes de tiempo.

“Posdata. Oiga, todavía soy Presidente de México, termino hasta finales de septiembre. Le aclaro porque hace unos días comentó de que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me ande mandando a ‘La Chingada’ antes de tiempo. Aunque se ría y siempre le parezca extraño. Ahí le va de nuevo otro abrazo”, culminó su misiva.

Dijo entender que Trump está en campaña, pero “no es como algunos piensan, un obcecado”. Por ello, abundó, es importante señalarle que es tan intensa y extendida la integración económica entre México y Estados Unidos, que cerrar la frontera traería daños a los dos países.

“Esta perspectiva indeseable se manifestaría con particular gravedad en Estados Unidos, y especialmente en California, Arizona, Nuevo México y Texas, que junto con los seis estados fronterizos del lado mexicano, representan la cuarta economía mundial.

“Agrego que dicha decisión impediría el cruce de las aduanas y los puentes fronterizos a un millón de personas y a 300 mil vehículos, de los cuales 70 mil transportan mercancías de un país a otro”, explicó López Obrador.

Manifestó que lo más eficaz y humano es comprender las causas de la migración; en lugar de adoptar medidas “unilaterales dañinas” para las economías de las naciones, es preferible optar por el diálogo, la cooperación y el acuerdo, planteó.

El tabasqueño dijo a Trump que, en términos generales, el T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá es la única opción para enfrentar con éxito el avance económico y comercial de China.

“Amigo, presidente Trump, sin el tratado comercial que tanto nos ha beneficiado a los pueblos, por la sustitución de importaciones y creación de empleos, correríamos el riesgo de quedarnos rezagados, pues China pretende legítimamente alcanzar 32 por ciento del PIB mundial en 2040”, enfatizó.

También dio a conocer que envió una carta al presidente Joe Biden, a quien le reconoció por haber tomado la decisión de no buscar la candidatura del Partido Demócrata para reelegirse en noviembre, y le manifestó que ha sido un honor trabajar con él en beneficio de ambos pueblos.