Wanders Lover, devastada porque le podrían amputar los glúteos: 'Están podridos'

La Wanders Lover está viviendo un momento complicado de salud, debido a una mala cirugía estética que se hizo. La comediante confesó que podrían amputarle los glúteos debido a que le inyectaron polímeros sin que ella supiera.

La modelo de OnlyFans ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en la que contó que se puso muy grave por las sustancias tóxicas que tiene en el cuerpo.

La integrante del elenco de Guerra de Chistes contó que todo sucedió porque el pasado 27 de diciembre se enfermó de la gripa, así que asistió al doctor para que le dieran un antibiótico inyectado, pues quería aliviarse de manera rápida porque saldría de viaje a Canadá a ver a su hija, quien estudia en ese país.

“Me inyecté normal como siempre me he inyectado el antibiótico. Empecé con mucha temperatura en los glúteos, empecé a ver que se inflamaban, pero tenía mi vuelo y me fui a Canadá a ver a mi hija. Estuve tres días pasándola muy mal. Les hablé a amigos cirujanos que tengo y me dijeron que era una reacción de polímeros”, dijo la Wanders Lover con semblante preocupado.

La modelo contó que no aguantó más y tuvo que ir al doctor en Quebec, en donde no querían atenderla, pero tras llegar con la presión baja, los médicos decidieron brindarle el servicio y le dijeron que supuestamente había sido porque la aguja de la inyección estaba infectada.

Tras lograr controlar sus síntomas, la Wanders Lover regresó a México en donde inmediatamente fue a hacerse estudios, los cuales revelaron que sí tiene una sustancia tóxica en los glúteos.

Wanders Lover Foto: Especial

“El lunes tengo una biopsia para ver si es aceite, crema, aceite de cocina, aceite de bebé, lo peor es que no sé ni cuándo ni qué año me los pusieron. Son tantas cirugías que ya no me acuerdo”, dijo.

Wanders Lover contó que se ha hecho un sinfín de cirugías plásticas, la mayoría han sido de colaboración, es decir, que ella promocionar el lugar y los médicos que la atienden a cambio de que le hagan la intervención gratis.

Wanders Lover está a punto de que le amputen los glúteos

La comediante contó que los médicos le ofrecieron dos opciones de tratamiento: uno que le mutilen los glúteos, con la cual eliminaría el problema para siempre y el otro es que se someta a una cirugía en la que le van a abrir la piel para tratar de sacar todo el material tóxico que tiene inyectado.

“Con la nalg… podrida. Me dieron dos opciones para quitar todo el polímero: me tendrían que amputar la nalga y poner un implante y la segunda es que me hagan una cirugía para retirar lo más que se pueda”, dijo la modelo.