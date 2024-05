¿Quién era el novio de Verónica Toussaint, a quién conoció en su lucha contra el cáncer? | FOTOS

La conductora Verónica Toussaint falleció este jueves a los 48 años de edad, luego de enfrentarse al cáncer, sin embargo, durante su enfermedad conoció el amor y vivió un intenso romance con un empresario.

La también conductora contó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que fue un juego de la vida se encontró con su pareja mientras ella lidiaba con el cáncer.

¿Quién era el novio de Verónica Toussaint?

El novio de Verónica Toussaint es un empresario que se dedica a la ropa, a la industria textil, la propia actriz contó que de cariño le decía “El Güero”, sin embargo, nunca reveló su nombre.

"No fueras a pensar que mientras yo ando ahí peleando con las quimioterapias, lo conocí, él es muy fantástico, se dedica a la industria textil. 'El güero' es una preciosidad que la vida me regaló y es una de las razones por las que estoy agradecida a este proceso porque lo he vivido enamorado. Es un guerrerazo por aventarse el tiro de irme conociendo con todo esto, imagina enamorarte mientras andas defendiendo tú vida, el amor es un gran motor", dijo la actriz en la entrevista.

Novio de Verónica Toussaint Foto: Especial

Además, en su participación en el programa Divina Comida se sinceró con sus compañeros del reality show y les contó que ella le preguntó a él si quería conocerla así porque se iba a enfrentar a un momento muy difícil de su vida que era el cáncer.

Sin embargo, el hombre decidió apoyarla y mostrarle que no la iba a dejar sola durante todo su proceso, asimismo contó que él le hizo saber que gracias a esa batalla se convirtió en una versión que a él le gustaba mucho.

Verónica se notaba muy enamorada cuando hablaba de él en las entrevistas y agradeció que su novio no se dedicara al mundo del espectáculo, como ella lo hacía.