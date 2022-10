Verónica Toussaint alburea a Belinda y así reaccionó la cantante (VIDEO)

La cantante Belinda es parte del nuevo reality show de HBO Divina Comida y en el segundo capítulo de la serie la cantante fue albureada por Verónica Toussaint.

Todo sucedió porque el reality show se trata de que cuatro famosos, en este caso Belinda, Verónica Toussaint, Manu NNa y José Ángel Bichir, se reúnen en las casa de cada uno en diferentes noches y el anfitrión tiene que lucirse con sus invitados, pues al final habrá una calificación para él. El que tenga más puntos gana el programa.

En el segundo capítulo de Divina Comida, José Ángel Bichir recibió a sus famosos invitados, pero preparó salmón en los dos primeros tiempos de la cena. Sin embargo, Belinda no come este pescado.

Así reaccionó Belinda al ser albureada

José Ángel Bichir se disculpó con Belinda y le llevó unos cacahuates con pepino para la entrada. Además, explicó que el salmón es lo único que aprendió a cocinar en la pandemia, por lo que no podía ofrecerle nada más a la cantante.

“Entonces yo que futuro tengo porque yo como de todo pizza, masa madre, masa padre”, dijo Belinda como reclamo.

Sin embargo, la comediante Verónica Toussaint no dudó en sacar un ingenioso comentario y dijo que entonces también comía “masacuata”, por lo que todos los famosos rompieron en una carcajada.

Belinda se quedó en shock y dijo que no entendía el significado de la palabra: “¿De qué me perdí? No tengo ni idea de que es esa palabra. Por favor compártanme el chiste”

Manu NNa se encargó de explicarle a Belinda el significado de la palabra, mientras que Verónica Toussaint agradeció que todavía haya personas inocentes como la cantante que no sabían el significado de esa palabra.