La disputa verdadera

El día después del segundo debate fue de claroscuros no sólo en los cuartos de guerra de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez sino también en Palacio Nacional. Mientras que los equipos de las candidatas presidenciales analizaban el saldo del encontronazo entre sentimiento de victoria, en la casa presidencial veían con preocupación los impactos de la opositora en su abanderada.

Ayer hable con integrantes de los cuartos de guerra de ambas candidatas, con sus consultores, para elaborar esta columna y coincidieron en que los ataques que lanzaron una y otra durante el segundo debate no fueron ocurrencias sino que se trataron de mensajes planeados, diseñados y ejecutados con el objetivo de causar el mayor daño posible a su oponente.

Y así Xóchitl respondió a las demandas de los líderes partidistas y de integrantes de la sociedad civil que le exigieron ir con todo contra Sheinbaum en el debate pues –nos comentan- le habían amagado con retirar su apoyo y destinarlo a la campaña en la CDMX para dejarla en una posición testimonial en la contienda presidencial.

Sheinbaum a su vez solventó las dudas que surgieron tras el primer debate en Palacio Nacional y se endureció. En al menos 20 ocasiones defendió a ultranza los logros que, consideró, tuvo el movimiento y el gobierno del presidente López Obrador y, sin miramientos, embistió contra su adversaria.

Las portadas de los periódicos de ayer ayer reflejaron la estrategia de cada cual . Una calificó a la otra de “corrupta”, la otra de “narcocandidata”. Al menos 30 obuses lanzó Gálvez contra Sheinbaum y ésta respondió con 20 descalificaciones de su adversaria y los partidos que la abanderan. “Narcopartido”, dijo Xóchitl a Morena, “PRIAN”, insistió Sheinbaum.

Xóchitl definió a Sheinbaum como “la candidata de las mentiras”, le dijo que se le había caído la Línea 12 del Metro, el Colegio Rebsamen y el Tren Interubano y que así se le caería el país, mostró a Imaz (quien era esposo de Sheinbaum cuando recibió dinero del empresario Carlos Ahumada y formó parte de los videoescándalos) y una casa supuestamente robada por la familia de la candidata oficialista.

Por momentos esos obuses sacaron de equilibrio y enojaron a Sheinbaum quien recriminó a Xóchitl la corrupción cuando fue jefa de la delegación Miguel Hidalgo o durante su gestión al frente de la Oficina para la Atención de Pueblos Indígenas, épocas en la que su empresa obtuvo contratos millonarios. Fue más allá al cuestionar a la abanderada del PRI, PAN y PRD que estando al frente de la oficina de Pueblos Indígenas no haya reaccionado a la represión en Atenco.

La belicosidad con la que se trataron las dos candidatas -nos comentan integrantes de ambos cuartos de guerra-, refleja que Sheinbaum no quiere confiarse ante el crecimiento de Gálvez y que le debe poner un “estate quieta” y que Gálvez se va a jugar hasta el último aliento en su intento por arrebatarle a la 4T la Presidencia de la República.

Ambas respondieron a la presiones internas tras el primer debate y lanzaron un mensaje también claro a sus equipos: “se mandan solas”.

Nos adelantas que Sheinbaum y Xóchitl preparan una estrategia demoledora contra su adversaria para el tercer y último debate. Con golpes que robarán la conversación a fin de noquear y vivir las dos últimas semanas de campaña con energía sabiendo que su oponente esta en la lona. ¿Máynez?, que siga sonriendo.

FUEGO AMIGO

Desde el interior del equipo de Xóchitl Gálvez nos comentan que si bien su candidata mejoró en el debate, parece imposible que la campaña del Frente por México pueda concretar un triunfo demoledor por la carrera presidencial.

¿Podemos cargarle todos los errores a la candidata?, me comentan y la misma fuente se responde que sería profundamente injusto hacer un análisis de este tipo, ya que no es trabajo de una sola persona generar una propuesta digna de una nación y ya hay inconformidad contra dos cuadros. ¿Pero quiénes han acompañado a Xóchitl a lo largo de esta carrera cuesta arriba?

En el panismo duro comienzan a cuestionar con energía dos personajes por su falta de capacidad en la operación política. Uno no ha logrado fortalecer al equipo político y el otro provecho, me comentan, para tratar de tomar las riendas de la campaña sin éxito con decisiones que no han logrado sacar a flote a la esperanza de los opositores del obradorato.

Entre más pasan los días, más lejana se encuentra la esperanza de millones de detractores de López Obrador para cambiar el gobierno federal, nos comentan.

ACUSACIÓN

Una de las campañas que se encuentra al rojo vivo es en la que se disputa la gubernatura de Veracruz. Apenas la semana pasada el diputado local Luis Arturo Santiago denunció que el empresario Arturo Castagné cuenta con una "carpeta azul" por varios delitos, entre ellos robo, violencia familiar y nexos con el narcotráfico.

Santiago destacó tres acusaciones principales: la apropiación indebida de 50 millones de pesos de su madre fallecida, hipotecando propiedades familiares; acusaciones de violencia intrafamiliar por parte de su exesposa Claudine Thomas; y conexiones con el crimen a través de su primo hermano Juan Camilo Castagné, quien fue coordinador estatal de Seguridad Pública y es señalado por vínculos con la familia Yunes.

Santiago advirtió que Castagné es el ariete con el que el PRI planea seguir con sus ataques contra Rocío Nahle. En el horizonte se ven nubarrones de tormentas de demandas y escándalos que sobrevivirán a la campaña electoral, nos comentan.