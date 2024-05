¿Quién fue el ex esposo de Verónica Toussaint con el que duró 9 años?

Verónica Toussaint falleció la noche de este jueves 16 de mayo, víctima de cáncer. Los fans y celebridades del espectáculo están devastados por la muerte de la actriz y conductora.

Sin embargo, en redes sociales están recordando la vida de la presentadora de televisión y recordaron que ella estuvo casada durante 9 años en un matrimonio que se terminó cuando ella apenas tenía 30 años de edad.

¿Quién era el ex esposo de Verónica Toussaint?

El ex esposo de Verónica Toussaint se llama Freddy y es director de publicidad, es lo único que se sabe de él hasta el momento, ya que la conductora era muy reservada en su vida personal, por lo que no reveló fotografías de él.

Verónica Toussaint se casó con él cuando ella apenas tenía entre 21 y 22 años, pero a los 30 ella decidió divorciarse.

El motivo de su separación, dijo, era que ya no había pasión y que su relación pasó de ser la de una pareja a la de mejores amigos, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz señaló que era muy joven para estar casada con su mejor amigo, por lo que decidieron poner fin a su unión.

Te puede interesar ¿Verónica Toussaint tuvo hijos? FOTOS

Recordó que el día que firmaron el divorcio se agradecieron mutuamente por todos los momentos que vivieron juntos, ya que constantemente viajaban y disfrutaron su vida de pareja, reveló que intentaron tener hijos, pero que al no darse, ya no insistieron más.

Señaló que se llevaban muy bien y en uno de sus programas de Qué Chulada, ella reveló que se lo había encontrado y que platicaron por un largo tiempo.

Verónica Toussaint no reveló quien era su ex esposo y en redes sociales el único Freddy que es director de publicidad se es Freddy Jana, pero él no es mexicano, por lo que NO se sabe si sería la misma persona.