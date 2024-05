Apuestan resto con misma estrategia en último round

En el tercer y último debate de los candidatos presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez apostaron su resto, aunque no cambiaron su estrategia de participación: atacar, revirar, denunciar, esquivar y proponer.

La abanderada de PAN, PRI y PRD se mantuvo en su estrategia de ataque contra la candidata guinda y contra Morena, a cuyo dirigente nacional, Mario Delgado, acusó de, presuntamente, formar parte de una red de tráfico de combustible a Estados Unidos que operaba desde Tamaulipas, por lo cual, dijo, es investigado por las agencias de Washington y ante lo cual presentó una denuncia que exhibió en el debate.

A pesar de que la mañana de ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) se pronunció en contra de que, en debates anteriores, Gálvez Ruiz llamara “narcopartido” a Morena, por considerarlo como la imputación de un hecho o delito falso, la candidata lo volvió a hacer y acusó que el país fue entregado al crimen organizado.

“Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos, ¿ahora entienden por qué llamé narcopartido a Morena?”, afirmó.

La panista también cuestionó a la morenista Claudia Sheinbaum por usar la imagen de la Virgen de Guadalupe en una falda, cuando ella, afirmó, no es católica, y la acusó de “usar la fe de los mexicanos como oportunismo político”.

Los candidatos presidenciales (al fondo) y los consejeros del INE, ayer. Foto: Cuartoscuro

Asimismo, acusó a Claudia Sheinbaum de haber “gaseado” a mujeres cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México porque “odia a las feministas”, así como de haber abandonado a aquellas que son trabajadoras y las que padecen cáncer.

“La candidata de las mentiras odia hablar de las mujeres en público y en privado. En mi gobierno, yo sí voy a ser una aliada de las mujeres; quien se meta con una mujer se va a meter con la presidenta”, dijo.

Casi al final del debate, ofreció convertirse en una presidenta “daltónica” para escuchar a todos, sin importar el partido. En México, sostuvo, hay dos caminos: “que siga la corrupción, la violencia y la mentira” o el camino de un “gobierno honesto, que trabajemos en recuperar la paz y la tranquilidad, pero sobre todo que recuperemos la libertad”.

En dos ocasiones, Sheinbaum Pardo dijo que no caería en provocaciones y la “desesperación del PRIAN”, como consideró las participaciones de su oponente, y enfocó su participación en defender al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al que caracterizó como un cambio para el país que trajo beneficio a la población.

Sin embargo, de vez en cuando reviró. Ante la acusación contra Mario Delgado, respondió: “éstos sí son hechos, el PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Éstos sí son hechos, lo demás es palabrería”.

Desde el arranque de su participación, criticó la presencia de Xóchitl Gálvez en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, por abanderar a uno de los partidos responsables de la matanza de 1968: el PRI, precisamente en ese lugar.

Tras señalar provocaciones, calumnias y falta de proyecto de Xóchitl Gálvez, Sheinbaum Pardo destacó sus logros en seguridad cuando gobernó la Ciudad de México, así como los del Presidente López Obrador en materia social, y llamó a votar por las y los candidatos de Morena en estas elecciones, particularmente en las gubernaturas, al mencionar que el proyecto de la 4T fue el único que, por convicción y no por conveniencia, puso en marcha los programas sociales.

Entre los escasos ataques que dio y luego de que se le acusara de gasear feministas y odiarlas, exhibió una foto de Xóchitl Gálvez rociando con sanitizante a policías.

El abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no fue sujeto de ataques por parte de las candidatas contra las que, en cambio, dirigió múltiples acusaciones, sobre todo por las figuras políticas que mantienen en sus equipos y por el expresidente Vicente Fox, razón por la cual aseguró ser la alternativa entre el pasado y el presente.

“Conmigo no tienen por qué preocuparse de cuál García es peor, si García Luna o García Harfuch. Conmigo, el que va a asumir la tarea de pacificar el país, de darle seguridad, de acotar la impunidad, es el Presidente de la República; es una tarea que no se puede delegar”, mencionó.

Último encuentro se da con algarabía, rechiflas...

Por tercera y última ocasión, los candidatos a la Presidencia se vieron las caras, pero sin verse directamente a los ojos, a dos semanas de la elección del 2 de junio; Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se enfrentaron y se autoproclamaron cada uno ganador —lo mismo ocurrió con sus simpatizantes— del debate presidencial, aunque afuera del Centro Cultural Tlatelolco sólo estuvieron para celebrar al final los simpatizantes de la candidata de Morena, entre banda sinaloense, mariachi y cumbias.

Y aunque en general este encuentro se tornó con menor sazón que los dos anteriores, quienes marcaron la diferencia fueron los simpatizantes de cada frente. Los morenistas tomaron las afueras del centro cultural, los simpatizantes de Gálvez hicieron lo propio por la mañana en la marcha de la Marea Rosa, mientras que el llamado movimiento naranja lo hizo desde redes sociales.

Desde temprano, ayer comenzaron a llegar medios de comunicación, representantes de los partidos y demás participantes a este encuentro democrático, realizado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, perteneciente a la UNAM. Lo que causó sorpresa respecto a la sede fue el libre tránsito que tuvieron elementos de la Guardia Nacional al recinto, ya que es bien sabido que ésta no permite ingresar a elementos de seguridad del Estado.

Antes del debate, de un lado, donde se localiza el tianguis de La Lagunilla, las juventudes hacían fiesta con música a todo volumen, mientras se sumaban al contingente en apoyo a Claudia Sheinbaum. En la acera contraria, en una funeraria, una corona de rosas marcaba el duelo de una familia que era interrumpida en su luto por la llegada de morenistas con sus banderas y sus consignas, quienes llamaron la atención de los asistentes a ese funeral y salieron a ver el jolgorio.

La primera en llegar al debate presidencial fue Xóchitl Gálvez, de la coalición PRI, PAN y PRD, quien dijo haber llegado recargada de energía por la Marea Rosa, a la cual, aseguró, “le quedó chiquito el Zócalo”. A su salida, se declaró ganadora del debate y aseguró que triunfará en las elecciones, como lo hizo el equipo del Cruz Azul, al cual le va, y jugó ayer mismo, antes del tercer debate.

Claudia Sheinbaum fue la segunda en llegar al recinto universitario; ella lo hizo en medio de los simpatizantes que la esperaban a las afueras del CCT, mientras Mario Delgado, dirigente de Morena; Tatiana Clouthier, y Marcelo Ebrard, esperaban el arribo de la candidata. A su salida, Sheinbaum fue quien más tardó en abandonar las inmediaciones del CCT, pues fue la única que reunió a cientos de simpatizantes que decidieron esperarla.

Del frente naranja, quien causó revuelo a su llegada fue Luis Donaldo Colosio Riojas, quien afirmó que “Máynez sería ganador del debate”. Al saludar al candidato presidencial de MC, se dieron un fuerte apretón de manos; más tarde, a su salida, el presidenciable se dijo ganador en este encuentro y advirtió que “no declinaré”, como se planteó la semana pasada.

Se declaran ganadoras y Máynez ve “desperdicio”

Luego del tercer y último debate previo a los comicios del 2 de junio, las candidatas a la Presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, se declararon ganadoras; en tanto, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, criticó a sus contrincantes por haber desperdiciado la oportunidad de no haberse pronunciado en favor de los derechos reproductivos de las mujeres.

Sheinbaum afirmó que por tercera vez triunfó en este ejercicio al mostrar que tiene proyecto y convicciones para fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación. Por ello, añadió, el llamado a la ciudadanía a votar en dos semanas para que el triunfo en las urnas sea contundente.

“Desde hace seis años y durante la campaña es que lo único que tienen es ataques, ataques, ataques, y además llenos de calumnias y de mentiras. Nosotros tenemos convicción, tenemos proyecto y además lo dicen las encuestas, vamos a ganar contundentemente el 2 de junio”, subrayó.

Gálvez afirmó que triunfará el domingo 2 de junio “como ganó el Cruz Azul” este domingo para acceder a la final del fútbol. Agradeció el apoyo que miles de personas le brindaron durante la marcha de la Marea Rosa en el país, lo cual, apuntó, tiene muy enojada a Sheinbaum y los de Morena.

Respecto a la petición para que Máynez decline a favor de su candidatura, refirió que ella no lo ha propuesto porque “soy muy respetuosa. Como lo he dicho, yo le tengo mucho aprecio a gente de Movimiento Ciudadano, es más, los acabo de saludar (…) No he planteado diálogo con Álvarez Máynez ni con MC”.

El emecista se lanzó contra Sheinbaum y Gálvez por llegar a los debates confesionales, relacionados con creencias religiosas de las personas, y en estos tres encuentros “desperdiciando la posibilidad histórica de lo que representa tener a dos candidatas presidenciales no hayan podido hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con claridad”.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI calificó, a su vez, como “patético” a Jorge Álvarez por la actitud vergonzosa demostrada en el tercer debate. “Esquiroles, lacayos, esbirros de Morena; voto útil es ni un voto a MC, todos con Xóchitl Gálvez”, finalizó.

Expertos advierten que el 3er debate definirá las simpatías

Expertos en política nacional aseguraron que el tercer debate presidencial terminará por definir las simpatías de los tres aspirantes a la Presidencia de la República, así como del voto que aún no se define.

En entrevista con La Razón, el politólogo de la UNAM, Francisco Javier Jiménez Ruiz, dijo que el debate se vuelve “sumamente importante”, en virtud de que existe un voto indeciso que podría ser importante para el eventual ganador de la elección del próximo 2 de junio.

“El tercer debate tiene el objetivo de contar con las mejores propuestas en temas críticos; por ello, tiene la última oportunidad de convencer a la gente de por qué son mejores ellos que los otros. Las acusaciones son un factor importante para la visión de los indecisos, y por ello es sumamente importante que hagan las cosas bien”, explicó.

El experto dijo que, “fundamentalmente”, el debate le conviene más a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México (FCXM), Xóchitl Gálvez Ruiz, debido a que, si bien Claudia Sheinbaum Pardo tiene la mayoría de las preferencias, según la percepción y las encuestas, tuvo que cuidar también esa posible ventaja para que no pierda esos votos.

“Sheinbaum es la que se debe cuidar en lo que acaba la campaña para no evitar errores y perder votos, mientras que Xóchitl Gálvez debe poner toda la carne al asador, ya que tiene toda la oportunidad para posicionarse”, sostuvo.

De Jorge Álvarez Máynez, el especialista mencionó que sólo buscará que su partido siga teniendo el registro, ya que “con canciones y uso de redes no puede sólo ganar la elección”; además, adelantó que, al ser un proceso muy cerrado, la diferencia de puntos entre el primero y segundo lugar será de muy poco.

Con Jiménez Ruiz coincidió el politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Víctor Manuel Alarcón Olguín, quien advirtió que la oposición está haciendo un cierre de campaña muy fuerte y muestra de ello es la concentración que realizaron en el Zócalo de la Ciudad de México, donde concentraron a miles de personas que se encuentran descontentas con el actuar y accionar del Gobierno federal.

“La oposición está teniendo un cierre muy fuerte y el Zócalo es prueba de ello; además, en las últimas semanas Morena se ha tardado mucho en dar los mensajes a la gente; incluso, desde el Gobierno federal se han dado errores, como es el caso de María Amparo Casar”, explicó.

Señaló que ceder los espacios a la oposición, como el Zócalo, dijo, es una muestra de que se está midiendo mal a la oposición, ya que le ha dado un nuevo impulso y puede poner un proceso de cierre fuerte que le favorezca a la candidata de PRI, PAN y PRD.

Indicó que en los debates se han visto ataques muy fuertes entre las candidatas principalmente, pues son las punteras; sin embargo, aclaró que lo que ha visto la gente es la respuesta que han dado ambas aspirantes, lo que se ha traducido en preferencias más estables en redes sociales.

Iglesia católica exige elevar discusión

En el tercer y último debate de los candidatos presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez apostaron su resto, aunque no cambiaron su estrategia de participación: atacar, revirar, denunciar, esquivar y proponer.

La abanderada de PAN, PRI y PRD se mantuvo en su estrategia de ataque contra la candidata guinda y contra Morena, a cuyo dirigente nacional, Mario Delgado, acusó de, presuntamente, formar parte de una red de tráfico de combustible a Estados Unidos que operaba desde Tamaulipas, por lo cual, dijo, es investigado por las agencias de Washington y ante lo cual presentó una denuncia que exhibió en el debate.

A pesar de que la mañana de ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) se pronunció en contra de que, en debates anteriores, Gálvez Ruiz llamara “narcopartido” a Morena, por considerarlo como la imputación de un hecho o delito falso, la candidata lo volvió a hacer y acusó que el país fue entregado al crimen organizado.

“Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos, ¿ahora entienden por qué llamé narcopartido a Morena?”, afirmó.

La panista también cuestionó a la morenista Claudia Sheinbaum por usar la imagen de la Virgen de Guadalupe en una falda, cuando ella, afirmó, no es católica, y la acusó de “usar la fe de los mexicanos como oportunismo político”.

Asimismo, acusó a Claudia Sheinbaum de haber “gaseado” a mujeres cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México porque “odia a las feministas”, así como de haber abandonado a aquellas que son trabajadoras y las que padecen cáncer.

“La candidata de las mentiras odia hablar de las mujeres en público y en privado. En mi gobierno, yo sí voy a ser una aliada de las mujeres; quien se meta con una mujer se va a meter con la presidenta”, dijo.

Casi al final del debate, ofreció convertirse en una presidenta “daltónica” para escuchar a todos, sin importar el partido. En México, sostuvo, hay dos caminos: “que siga la corrupción, la violencia y la mentira” o el camino de un “gobierno honesto, que trabajemos en recuperar la paz y la tranquilidad, pero sobre todo que recuperemos la libertad”.

En dos ocasiones, Sheinbaum Pardo dijo que no caería en provocaciones y la “desesperación del PRIAN”, como consideró las participaciones de su oponente, y enfocó su participación en defender al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al que caracterizó como un cambio para el país que trajo beneficio a la población.

Sin embargo, de vez en cuando reviró. Ante la acusación contra Mario Delgado, respondió: “éstos sí son hechos, el PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Éstos sí son hechos, lo demás es palabrería”.

Desde el arranque de su participación, criticó la presencia de Xóchitl Gálvez en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, por abanderar a uno de los partidos responsables de la matanza de 1968: el PRI, precisamente en ese lugar.

Tras señalar provocaciones, calumnias y falta de proyecto de Xóchitl Gálvez, Sheinbaum Pardo destacó sus logros en seguridad cuando gobernó la Ciudad de México, así como los del Presidente López Obrador en materia social, y llamó a votar por las y los candidatos de Morena en estas elecciones, particularmente en las gubernaturas, al mencionar que el proyecto de la 4T fue el único que, por convicción y no por conveniencia, puso en marcha los programas sociales.

Entre los escasos ataques que dio y luego de que se le acusara de gasear feministas y odiarlas, exhibió una foto de Xóchitl Gálvez rociando con sanitizante a policías.

El abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no fue sujeto de ataques por parte de las candidatas contra las que, en cambio, dirigió múltiples acusaciones, sobre todo por las figuras políticas que mantienen en sus equipos y por el expresidente Vicente Fox, razón por la cual aseguró ser la alternativa entre el pasado y el presente.

“Conmigo no tienen por qué preocuparse de cuál García es peor, si García Luna o García Harfuch. Conmigo, el que va a asumir la tarea de pacificar el país, de darle seguridad, de acotar la impunidad, es el Presidente de la República; es una tarea que no se puede delegar”, mencionó.