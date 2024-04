En segundo debate Xóchitl sube la intensidad; Claudia aguanta y revira

En el segundo debate presidencial, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, subió la intensidad de sus señalamientos en contra de Claudia Sheinbaum, mientras que la abanderada de la alianza Sigamos Haciendo Historia aguantó el ataque y reviró a las acusaciones, y Jorge Álvarez Máynez enfiló en contra del expresidente Vicente Fox.

En un ir y venir de acusaciones, culpas y hasta señalamientos de delitos, pero también de propuestas, transcurrió el segundo encuentro entre las candidatas y el candidato.

Con cambios respecto al primer encuentro, en esta ocasión el formato fue más ágil, lo que permitió un intercambio más frontal. Ahí se presentaron ocho preguntas planteadas directamente por mexicanos mediante videos grabados en espacios públicos para abordar el crecimiento económico, empleo e inflación; infraestructura y desarrollo; pobreza y desigualdad, y cambio climático y desarrollo sustentable. Después contaron con bolsas de tiempo para intercambiar comentarios.

Se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil; se te cayó el Metro por falta de mantenimiento; se te cayó el tren interurbano porque contraste a una empresa ‘patito’

Xóchitl Gálvez

Candidata de PRI, PAN y PRD

La confrontación central se dio entre Gálvez Ruiz y Sheinbaum Pardo, después de que la primera se refirió a la morenista como “la candidata de las mentiras”, que después cambió a “narcocandidata”, mientras que la exmandataria capitalina se refirió a la hidalguense como “la corrupta”.

La abanderada de PAN, PRI y PRD sostuvo una postura frontal contra la candidata guinda, a la que adjudicó cuentas en paraísos fiscales, así como la responsabilidad de los desplomes de la Línea 12 del Metro y del colegio Rébsamen, y de los accidentes en el Interurbano, y también contra Morena, al que llamó desde el arranque “narcopartido” que alberga delincuentes.

“Señora de las mentiras, se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil; se te cayó el Metro por falta de mantenimiento; se te cayó el tren interurbano porque contraste a una empresa “patito”. Tú no vas a ser Presidenta, se te caería el país”, dijo.

Al llegar el tema del agua al debate, sacó una botella de líquido amarillento extraído de la red que llega a hogares en Iztapalapa, Chalco y Xochimilco, y que aseguró estar contaminada con orina, heces y contaminantes, por lo que retó a Sheinbaum Pardo a “echarse un traguito”, para luego acusarla de no invertir en los sistemas de agua.

A pesar de las calumnias de la candidata del PRIAN, la corrupta, hemos ganado el debate, porque hemos presentado propuestas y un plan de desarrollo para los próximos años

Claudia Sheinbaum

Candidata de la 4T

Luego de que Sheinbaum Pardo la acusó de utilizar a la Comisión Nacional del Agua para que sus empresas resultaran beneficiadas con contratos, dijo: “Ver al exmarido robando, eso sí es un delito, que por cierto no pisó la cárcel por su tráfico de influencias”.

Ante la ofensiva de la candidata opositora, Claudia Sheinbaum Pardo procuró responder con propuestas de gobierno y con los logros del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, en algunos turnos reviró a las acusaciones que, sostuvo, eran mentiras de su oponente o que varios de los señalamientos que le lanzó ya estaban aclarados.

Además, subrayó que Gálvez Ruiz no cuestionó la “represión” en contra del pueblo de San Salvador Atenco cuando fue titular de Pueblos Indígenas en el gobierno de Vicente Fox.

Al reiterar sus metas para mejorar el acceso a la vivienda de los mexicanos, Sheinbaum Pardo comentó: “nosotros sí planteamos un nuevo modelo de justicia intergeneracional en el que las nuevas generaciones puedan tener no solamente pensiones, sino un programa nacional de vivienda social en el que el derecho a la vivienda esté garantizado y no capturado por grupos de interés que se convierten en grupos políticos como la “pandilla pri-inmobiliaria” de la Ciudad de México.

Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que votó en contra de todas las reformas del Pacto por México, porque en ese momento Morena ni siquiera existía

Jorge Álvarez Máynez

Candidato de MC

A la insistencia de su adversaria sobre si investigará a los hijos del Presidente de la República o los sobrecostos en los proyectos insignia de la actual administración, dijo que no valía la pena responderle y que mejor presentara una denuncia formal.

Llevó a la conversación la reforma en materia de pensiones recién aprobada en el Congreso, tema que condujo a acusar a los gobiernos anteriores de haber hecho modificaciones para entregar “pensiones de hambre”.

Su participación en el debate la concluyó negando las acusaciones de Xóchitl Gálvez e instándola a iniciar un proceso formal ante autoridades sobre lo que denuncia.

“No, no, no y no, y pon tu denuncia. A pesar de las calumnias de la candidata del PRIAN, la corrupta, hemos ganado el debate, porque hemos presentado propuestas y un plan de desarrollo para los próximos años. El modelo neoliberal fracasó; estamos hablando de la Cuarta Transformación de la vida pública que ha dado bienestar… México es grandioso y lo va a seguir siendo con fraternidad, con más justicia… Vamos por el segundo piso de la Cuarta Transformación”, finalizó.

En conferencia al término del debate, desestimó lo dicho por la panista y aseguró: “se puede bajar más en las encuestas cuando se pierde la dignidad”.

En su participación, para sostener que él representa la “nueva política”, Álvarez Máynez lanzó acusaciones contra las candidatas para reclamarles su ejercicio del servicio público y para asegurar que Movimiento Ciudadano ha hecho frente a las reformas “regresivas” para el país.

“Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que votó en contra de todas las reformas del Pacto por México, porque en ese momento su partido, Morena, ni siquiera existía. Cuando se discutieron esas reformas era Movimiento Ciudadano el que daba la batalla contra esa política antipopular”, dijo.

Además, Álvarez Máynez mencionó en al menos tres ocasiones al expresidente Vicente Fox para acusarlo de “dilapidar” ingresos, y nunca capitalizó los excedentes petroleros en apoyos para la población ni tampoco apoyó proyectos de ecoturismo. Con esto buscó lanzar reclamos a Xóchitl Gálvez, quien terminó por responderle: “Yo soy Xóchitl, no Fox. Yo me mando sola”.