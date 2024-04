Infantes piden mejorar las escuelas y proveer de agua

En el marco de las elecciones, niñas y niños en edad escolar afirmaron que conocen a los candidatos presidenciales, ya sea por su carácter, canciones o hasta por las pláticas de sus padres, y que les pedirían que no faltara el agua y que mejoraran las escuelas, aunque coinciden en que a los menores los adultos no les hacen caso.

Con autorización de sus madres, La Razón preguntó a algunos pequeños sobre sus opiniones y peticiones a los candidatos a la Presidencia.

En el Monumento a la Revolución, los nños y niñas aprovechan el agua de las fuentes, para decir: “Sólo conozco al de la canción de Máynez presidente”, dijo uno de los menores.

En una primaria de la alcaldía Gustavo A. Madero, otro de los menores que accedió a conversar, dijo: “Yo quisiera votar y votaría por Máynez, no sólo por la canción; a veces los grandes creen que somos tontos; yo tengo 11 años y a mí me gusta que a él le gustan los partidos de futbol, ir a conciertos, y que he visto que va a muchas escuelas”.

Una niña de nueve años expresó: “Me gustaría que fuera una mujer”. Al preguntarle qué le gustaría pedirles a los candidatos, respondió: “pues que los papás no tengan que trabajar tanto, para que puedan jugar con nosotros”.

Otro menor varón de 12 años afirmó que sí conoce a los candidatos: “Sí, las que pueden ser presidentas son dos y el otro es un señor; sé que uno tiene una canción y la ponen aquí en la escuela”.

“Yo, si estuviera grande, votaría por el señor de la canción, me cae bien y le pediría que no quite las becas que hay”.

Una niña que cursa sexto grado consideró que “al que gane yo le diría que vean más las casas, las escuelas; aquí en la escuela luego ni hay agua, las bancas están bien flojas, en las casas tampoco hay agua y luego los vecinos son robadores”.