Agresores de Rojo de la Vega huyeron al Edomex; “no me siento segura”, dice

El encargado de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Ulises Lara López, informó que los presuntos agresores de la candidata de Va x la CDMX a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, huyeron al Estado de México, tras disparar a su camioneta el pasado 11 de mayo.

En el video difundido por el funcionario y el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, se observa a un hombre quien porta un casco de motociclista, saca un arma y dispara cinco veces consecutivas a la camioneta de la candidata para luego huir.

“Se detectó el momento en el que ocurre la agresión, donde se observa a un hombre que realiza cinco detonaciones dirigidas a la parte trasera de una camioneta que permanecía estacionada a unos metros sobre la calle Francisco Tamagno, ubicada en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc”, dijo el titular de la SSC.

El funcionario aseguró en un videomensaje que las autoridades llevaron a cabo el análisis del C2 y C5, pero la cámara que captó el ataque fue de un particular.

22:05:23 horas. El agresor emprende su huida mientras guarda su pistola en su ropa el arma. Foto: Especial

Vázquez Camacho aseguró que tras la agresión hubo contacto con Rojo de la Vega para otorgarle medidas preventivas. Asimismo, dijo, se pusieron a su disposición medidas de resguardo y seguridad personal para sus traslados y actividades.

En entrevista con La Razón, la candidata consideró que hubo falta de empatía, oficio político y humanidad por parte de la Fiscalía y la SSC por publicar el video, pues no fue notificada. Advirtió que tomará medidas al respecto por la supuesta vulneración de sus derechos.

“Me enteré por redes sociales de este video, veo lo que viví, revivo lo que viví y es lamentable que lo hagan de esta manera, sacando raja política y finalmente diciendo nada porque es lo que había narrado ante la Fiscalía”, dijo Rojo de la Vega.

22:05:18 horas. El individuo observa la camioneta desde la otra acera y le dispara en cinco ocasiones. Foto: Especial

“Es brutal que simplemente por hacerse los que trabajan publiquen una información sin si quiera hablarme por teléfono, no pido mucho, sólo me hubieran hablado para decirme que tenían videos de cámaras de vecinos porque las del C5 no funcionan, pero eso no lo comentaron casualmente”, agregó.

La activista compartió que el papel que hacen las autoridades es revictimizar a quienes sufren violencia, así como buscar la forma de infiltrarse en la opinión pública.

De acuerdo con la aspirante, elementos de la Policía Bancaria e Industrial ya la acompañan en sus actos de campaña, pero aún teme ser víctima de otra agresión.

Me enteré por redes sociales de este video y es lamentable que lo hagan (las autoridades) de esta manera, sacando raja política y finalmente diciendo nada, porque es lo que había narrado ante la Fiscalía

Alessandra Rojo de la Vega, Candidata de Va x la CDMX a la alcaldía Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega, Candidata de Va x la CDMX a la alcaldía Cuauhtémoc

“Por supuesto no me siento segura, pero más vale aceptar la ayuda que nos brindan a que luego me digan: ‘te dijimos’.

“No sé si me van a querer matar a cualquier lugar que voy, es eso o nada, no tengo dinero para pagar seguridad privada. Creo que la Policía Bancaria e Industrial le dice todos mis movimientos al Gobierno de la ciudad”, externó.

Sobre el acuerdo de los candidatos de oposición para planear las medidas que tomarían con el fin de garantizar su seguridad durante la campaña, mencionó que en las próximas horas lo definirán.

Lara López detalló que la persona que disparó abordó una motocicleta, donde ya lo esperaba otro hombre y escaparon por Circuito Interior Avenida Río Consulado hasta llegar a la calle Transvaal, de la colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza. En este sitio abandonaron la motocicleta y caminaron hasta la estación Oceanía del Metro.

“Más tarde, los probables responsables vuelven al lugar en una camioneta color verde por la motocicleta; sin embargo, al no poder encenderla, la suben al automóvil, trasladándose hacia el Estado de México”, agregó el funcionario.

Añadió que la Fiscalía, en colaboración con la SSC, seguirán con las investigaciones de campo, la recaudación de testimonios de los posibles testigos de los hechos, así como con los movimientos de las personas señaladas como presuntos responsables.

A una hora de que terminara el 11 de mayo, Rojo de la Vega denunció en redes sociales el ataque y aseguró que no se bajará de su candidatura. También publicó fotografías de los balazos en su vehículo.

Al siguiente día, la Fiscalía dio a conocer que abrió una carpeta de investigación por tentativa de homicidio calificado con arma de fuego en contra de la aspirante. Horas más tarde, la aspirante realizó una conferencia de prensa en la que la acompañaron candidatos a alcaldías y diputaciones de oposición, así como el candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina.

Fue ahí donde explicó que en una asamblea una persona se le acercó y le dio un papel con una dirección para atender un tema urgente, después se dirigió a un restaurante en la colonia Peralvillo y ya en su vehículo, al ver el papel escuchó que detonaron los disparos.

Taboada Cortina consideró que el Jefe de Gobierno, Martí Batres, pasará a la historia por conducir las elecciones de manera violenta, por ello lo exhortó a garantizar que los aspirantes lleven a cabo sus actividades sin ningún riesgo, pues resaltó que no es el primer ataque en contra de la oposición.

“Queremos elecciones libres, que se deje de meter la policía y el Gobierno, lo que quisieron hacer es amedrentar y muy probablemente atentar contra la vida de Alessandra, ellos creen que con eso nos van a callar.

“Hago responsable, públicamente, de lo que nos pase a nosotros de lo que nos pase a nosotros, a nuestras familias o a los equipos al Jefe de Gobierno, Martí Batres”, sentenció.