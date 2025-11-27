Filtran VIDEO de Blessd y Samantha Correa

El cantante Blessd está en medio de la polémica porque supuestamente se filtró por Telegram un video íntimo en el que estaría junto a la influencer trans Samantha Correa.

Los usuarios quieren ver el video para comprobar lo que dice la tiradera de Pirlo contra Blessd, ya que en un reciente tema musical dejó exhibido a Blessd por presuntamente haber estado con Samantha Correa.

“Usted mismo fue el que nos advirtió por donde fue, a este los manes le encantas, te acuerdas de Samantha la que te peló el ban... y te lo puso en la gar... oye”, se lee en el fragmento de la tiradera contra Blessd.

¿Cuál es el video filtrado de Blessd y Samantha Correa?

Según los usuarios, se trataría de un video en el que Blessd y Samantha Correa aparecen juntos en la cama de manera muy cariñosa, en la intimidad. En redes como en TikTok se han difundido imágenes, pero al parecer éstas son hechas con Inteligencia Artificial.

En las fotos los dos famosos están sin ropa y tapados solo con una sábana, mientras se ven felices, pero como ya se mencionó serían Inteligencia Artificial.

@lasmunecasof La verdad de lo que paso con Samantha Correa y Bleesd ♬ sonido original - lasmunecasof - lasmunecasof

Así respondió Samantha Correa

La influencer Samantha Correa sabe que está involucrada en la polémica, luego de que se dio a conocer la tiradera de Pirlo contra Blessd, pero ella simplemente se limitó a disfrutar de la fama que le llegó con esta polémica.

Dijo que le gustaba ver el mundo arder, pero de lejos, sin embargo, ahora ya la están relacionando con el cantante de manera íntima.

Samantha asegura que ella es muy deseada por diferentes artistas y hasta deportistas, por lo que para ella no es raro que la metan en esta polémica.

Por el momento Blessd no se ha pronunciado y ha optado por ignorar los comentarios, pese a que sus redes sociales están llenas de mensajes en los que los usuarios le preguntan sobre sus preferencias sexuales.

"Yo no sabía que eras rolo mano“, ”O sea que también usan aceitico", “Con razón eligió a Manuela que tiene cara de travestí”, “Con todo y eso pero DESCL... no hay”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.