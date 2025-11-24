¿Quién es Samantha Correa y cuál es su nombre real?

El nombre de Samantha Correa ha cobrado relevancia en medio de la guerra de tiraderas entre los artistas Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, y Emanuel Cortés Herrera, nombre real de Pirlo. Los famosos se han enviado duros mensajes en diferentes canciones.

Una de las grandes polémicas que generó la canción dedicada a Blessd llamada El Ficticio, fue la mención de una mujer con quien el cantante paisa supuestamente habría sostenido relaciones íntimas, lo que despertó la curiosidad e interés en redes sociales.

En la canción, hace referencia a que el artista habría tenido intimidad con la modelo de redes sociales, quien es una chica transgénero que no se ha realizado la operación de cambio de sexo hasta ahora.

“A este los manes le encantan, ¿o te acuerdo de Samantha? La que te peló el banano y te lo puso en la garganta”, se escucha en uno de los fragmentos de la polémica canción.

¿Quién es Samantha Correa?

Samantha Correa es una creadora de contenido que nació a los 23 años de edad. Es auxiliar veterinaria, técnica en diseño multimedia y cursó varios semestres de zootecnia.

Según reveló, fue a los 8 años que comprendió cuál era su verdadera identidad de género, al notar que no se desarrollaba de la forma que ella esperaba. La creadora mide 1,72 metros y pesa 72 kilos.

En sus redes sociales, ha documentado de manera abierta cómo ha sido su transición, así como las experiencias personales que ha vivido siendo una chica trans. No se sabe cuál es el nombre anterior a su transición.

Tras la polémica por la tiradera hacia Blessd, la famosa salió a aclarar que no quería formar parte del escándalo: Yo solo soy la protagonista de mi vida, no de sus cuentos”, dijo. “Ay no amor, a mí me gusta ver el mundo arder, pero no arder en él. Oigan a esto. Soltáme, soltáme”, pidió.

La polémica de Blessd y Pirlo que ahora involucra a Samantha Correa lleva escalando desde hace varios meses y ya se han filtrado audios, denuncias y señalamientos fuertes, lo que ha encendido la opinión pública.