Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 25 de diciembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia, luego del intenso Juego por la Navidad, en el que ganaron la recompensa de ver a sus familiares en las playas de República Dominicana.

Los deportistas van a jugar antes por otra competencia, además de que hoy los fans van a poder ver el momento en que se realiza la cena de Navidad de los participantes con sus seres queridos en el programa.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, los seguidores tienen que esperar a que se transmita el programa completo para conocer al verdadero ganador de hoy.

Sin embargo, la apuesta se dio hacia los azules porque vienen de una muy buena racha, han ganado y los rojos no han podido vencerlos, pero todo puede pasar y la escuadra escarlata tiene la posibilidad de recuperar su confianza y tener un triunfo que los reanime anímicamente.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Hoy se vivirá un emotivo momento en Exatlón, pues los azules van a poder recibir a sus familiares y pasar un momento agradable con ellos, uno de los casos más esperados es el de Ernesto Cázares, quien recibirá a su esposa y por primera vez su hijo Luciano se dejará ver públicamente en el programa.

Otro de los temas más comentados por los fans es el encontronazo entre Benjamín del equipo rojo y Alejandro del equipo azul, quienes en la competencia tuvieron un tremendo enfrentamiento que dejó a Benjamín noqueado, por lo que lo tuvieron que llevar hasta el hospital para revisar que esté bien.

Otro de los conflictos que va a tener conversación hoy es la tremenda pelea que se armó en el Juego por la Navidad entre los rojos y azules, la cual terminó en un enfrentamiento entre todos los deportistas gritándose y empujándose, la rivalidad ha escalado de nivel y a muchos no les está gustando esta vibra en la temporada.