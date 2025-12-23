Exatlón México: ¿Quién gana el Juego por la Navidad 2025?

Los atletas de Exatlón México compiten por el Juego por la Navidad, uno de los más codiciados de la temporada porque el equipo que gane verá a sus familiares con motivo de la fiestas decembrinas.

Este martes 23 de diciembre inicia la serie del Juego por la Navidad, por lo que los atletas van a salir a darlo todo para poder recibir a sus seres queridos en las playas de República Dominicana, lugar en el que se graba el reality show deportivo.

¿Quién gana el Juego por la Navidad en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador del Juego por la Navidad de Exatlón México sería el equipo azul, el cual sigue con su buena racha, afirman que la escuadra celeste recibiría a su familia.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita completa la serie para poder conocer al verdadero ganador, ya que los spoilers no han sido del todo certeros en esta temporada.

¿Qué pasará en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México están esperando con gran emoción el juego por la Navidad, pues todos llevan varios meses alejados de sus familias y de su país, por lo que todos quieren ver en persona a sus seres queridos.

Los rojos necesitan urgentemente una victoria, pues perdieron a una integrante el domingo en el duelo de eliminación y arrancando la semana perdieron la Villa 360, ellos ya llevan varios días en las barracas, lugar en el que ningún equipo quiere estar, por lo que los deportistas quieren salir de ahí, pero se van a quedar unos días más.

Los azules están aprovechando la mala racha roja, en la que todos han estado perdiendo, hasta Mati Álvarez, una de las estrellas y leyendas del equipo escarlata, ha estado perdiendo en los juegos, lo que significa que han un destanteo del equipo, los fans creyeron que con la llegada de la nueva integrante se recuperarían, pero ella también necesita de adaptación pues llegó a la mitad de la temporada.