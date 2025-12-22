Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 22 de diciembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia después de la eliminación de Thayli este domingo, ahora vuelven al juego para disputarse la Villa 360.

Antes de la competencia estelar, los atletas juegan por la ventaja, la cual les da beneficios extra para ayudar a los deportistas que van al duelo de eliminación el domingo.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

Según los fans, el ganador de hoy de la Villa 360 de Exatlón México sería el equipo azul, pero loo cierto es que los rojos tienen mayor posibilidad de ganar la Villa 360 hoy en el programa.

Esto porque otros fans consideran que la salida de Thayli del reality show sería benéfico para la escuadra escarlata, incluso afirman que esta baja hara al equipo más unido, ya que ella no logró adaptarse al ritmo exigente de la competencia.

Sin embargo, los seguidores de Exatlón México tienen que esperar a que se transmita completo el programa de hoy para conocer al verdadero ganador de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

La Villa 360 será uno de los juegos más codiciados de hoy, porque es la semana de la Navidad y todos quieren estar en las mejores condiciones, especialmente porque en estas fechas se pone en juego una convivencia con la familia, ya sea por llamada o en persona.

Los rojos ya no quieren estar en las barracas y los azules no se quieren dejar y no van a ceder terreno para los rojos, así que será una competencia reñida esta noche.

Por otra parte, los rojos comentan el tema de la eliminación de Thayli, ya que ahora han sido los azules los que más han sacado a rojos de la competencia.

Además, la escuadra escarlata recibe a una nueva integrante que se suma a las filas para impulsar al equipo con un toque de energía fresca.