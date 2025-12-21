Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 21 de diciembre 2025?

Los atletas de Exatlón México despiden a uno de sus compañeros este domingo, quien saldrá eliminado del programa dejando a una escuadra sin uno de sus elementos importantes.

Antes del juego estelar del duelo de eliminación, los atletas de Exatlón México compiten por la Supervivencia, en la cual se terminará de definir el cuadro de 4 personas que van a ir a la competencia por su permanencia.

¿Quién sale eliminado hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, la eliminada de hoy de Exatlón México sería una atleta roja, se dice que la eliminada sería Thayli Suárez, sin embargo, también existe la posibilidad de que la eliminada sería Natali Brito del equipo azul.

Por lo tanto, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo de hoy para conocer al verdadero eliminado de hoy de Exatlón México.

¿Qué pasará hoy hoy Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México compiten primero por la Supervivencia de hoy, por lo que hoy se definirán las 4 mujeres que estarán en el duelo de eliminación.

Por el momento las tres que van a ir al desafío son Paulette Gallardo, que sorprendentemente fue la primera mujer en instalarse en el duelo, sin embargo, ella es la favorita para slair bien librada de este duelo, pues ya está en el rango de leyendas, pero cabe recordar que la temporada pasada ella estaba teniendo un excelente desempeño y salió por una lesión que requería de una operación.

Los fans esperan que ella se salve en el duelo y siga en la competencia.

Por otra parte, las otras deportistas instaladas en el duelo son Thayli Suárez y Ella Bucio, ellas ya tienen experiencia en la eliminación, por lo que si una azul se une a este cuadro las rojas podrían tener ventaja y aprovecharla para sacarla del programa.