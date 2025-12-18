Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 18 de diciembre 2025?

Spoilers — Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias para disputarle la Villa 360, es decir, el territorio por el que todos quieren luchar para tener las mejores condiciones de descanso.

Antes de la competencia estelar de la Villa 360, los deportistas competirán por la Medalla Femenil de la semana, en la que las mujeres buscan quedarse con la presea para tener una vida extra en caso de irse al duelo de eliminación el domingo, ya que esta semana las mujeres son las que están en riesgo.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo a las estadísticas, el ganador de la Villa 360 de Exatlón México de hoy sería el equipo rojo, el cual se ha impuesto en la mayoría de los juegos de la semana. Sin embargo, los azules lograron la victoria en la Batalla Colosal del miércoles, por lo que está dividida la probabilidad, por eso los fans tienen que esperar a que se transmita el programa completo para conocer al verdadero ganador de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Las mujeres de Exatlón México compiten por la medalla femenil de la semana, la cual les da una vida extra en caso de irse a duelo de eliminación.

Mati Álvarez es la deportista con más medallas hasta ahora en la temporada, por lo que si ella llega a ganar en el programa de hoy alcanzaría el número máximo de preseas doradas, por lo que en futuras competencias ella ya no podría participar.

Uno de los momentos más impactantes del capítulo de ayer fue que Ernesto Cázares fue al hospital por lesión, pero al parecer se encuentra bien, sin embargo, los fans están preocupados de que se le complique y tenga que salir del reality show deportivo al igual que su hermano hace unas semanas.

Los azules están recobrando confianza y los rojos siguen imponiéndose en la semana en las competencias.