Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 11 de diciembre 2025?

Los atletas de Exatlón México continúan en la competencia y hoy se juegan el territorio: la Villa 360, el mejor lugar para descansar para los deportistas.

Además del juego estelar de la Villa 360, los participantes hombres compiten en una carrera contrarreloj por la medalla varonil, la más deseada por todos, ya que trae beneficios en caso de irse al duelo de eliminación, cabe recordar que este domingo un hombre será el eliminado del programa.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, como ningún supuesto spoiler es certero, los fans tienen que esperar a que se transmita completo el capítulo de hoy y conocer al ganador.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los hombres están compitiendo contrarreloj, tienen que conseguir el mejor tiempo posible para quedarse con la medalla más deseada de la competencia. Cabe recordar que el número máximo permitido de ganar medallas es 8, si alguien quiere competir por su novena medalla, Rosique ya no lo deja jugar, esto para dar oportunidad a otros deportistas a que accedan a este beneficio.

"El éxito no llega dando grandes saltos, sino con pequeñas conquistas invisibles, hasta conquistar lo imposible". Con esa filosofía oriental, Antonio Rosique recibe a los hombres Rojos y Azules a la contrarreloj por la Medalla Varonil. #PorLaVilla



EN VIVO AHORA… pic.twitter.com/uoqnUOrbUY — Exatlón México (@ExatlonMx) December 12, 2025

Los atletas rojos regresaron de vivir una gran experiencia fuera de las playas de Exatlón México, tras haber ganado la Batalla Colosal.

Los azules estaban tristes por haber perdido este premio, sin embargo, se espera que en esta ocasión se recuperen y sigan dominando la Villa 360, pues para ellos es una ventaja tenerla sobre los rojos, ya que la escuadra escarlata odia estar en las barracas y no se adaptan fácilmente a este lugar de descanso.

El equipo celeste también está pensando de manera adelantada en los juegos de Supervivencia para poder meter a los rojos al duelo de eliminación y ver si pueden repetir la hazaña de la semana pasada de sacar a otro rojo.