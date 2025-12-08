Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 8 de diciembre?

Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy 8 de diciembre de Exatlón México

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias, luego de la impactante eliminación de Edna Carrillo. Y ahora vuelven a pelear el territorio, pues hoy se disputan la Villa 360.

Antes de la carrera estelar, los deportistas juegan por la ventaja, una de las competencias más deseadas porque les da beneficios de cara a la eliminación del domingo.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de hoy de La Villa 360 de Exatlón México sería el equipo rojo, aunque otros dicen que el equipo azul, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón Méxco regresan al juego, luego de la eliminación de Edna, la atleta roja que había estado dominando las eliminaciones en las semanas anteriores. Los azules por fin lograron sacar a otro atleta rojo de la competencia y quedarse una semana más completos.

Los azules están motivados porque tienen a todas sus compañeras completas y no perdieron a nadie. Mientras que los rojos regresan un poco tristes porque pedieron a un elemento importante, que siempre regresaba de las eliminaciones fortalecida.