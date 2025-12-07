Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 7 de diciembre 2025?

Uno de los atletas de Exatlón México compiten por su permanencia, ya que uno de los deportistas será eliminado hoy del programa, tras una intensa batalla.

Antes del juego estelar de la eliminación, los equipos van a salir a disputarse la última Supervivencia de la semana para definir quiénes son los participantes que van a disputarse su estadía en el programa. Esta ocasión, será una mujer la que abandone el juego.

¿Quién sale eliminada hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, la eliminada de hoy de Exatlón México sería Natali Brito, quien al parecer no conseguirá superar la prueba final y tendrá que despedirse del equipo azul.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita completo el programa de hoy para conocer al verdadero eliminado de la noche y saber los detalles de las competencias.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas del reality show deportivo compiten primer por la Supervivencia, de acuerdo con los spoilers, el equipo de Exatlón que gana la Supervivencia de hoy sería el rojo, esto significa que otra azul queda instalada en el duelo de eliminación.

Las dos competencias anteriores también la ganaron los rojos, por lo que si hoy vuelven a ganar ellos, el duelo sería completamente azul.

Entonces las especulaciones han comenzado a surgir en redes sociales por parte de los fans, pues aseguran que la escuadra celeste se dejó ganar para meter a Natali Brito en el duelo de eliminación y pues querían que ella ser fuera.

Los atletas azules han expresado en días pasados que no estaban teniendo una buena relación con Natali, señalan que desde que llegó la vibra en el equipo ha cambiado.

La misma Natali afirma que ella sabe que tiene sus errores y que estaba trabajando en ellos para mejorar la relación de amistad y de equipo con sus compañeros de la escuadra.