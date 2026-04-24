Canal de Youtube se consolida con placa de plata por audiencia

La plataforma Youtube reconoce a La Razón con el Premio de creador de Plata, tras haber superado los 100 mil suscriptores y entregó ayer una placa que lo certifica.

Desde hace poco más de un año este medio inició una nueva etapa en su canal de Youtube La Razón de México “@larazon_mx” que implicó establecer un foro de producción.

Desde entonces en su oferta hay un noticiero en vivo, un programa de debate político-juvenil, un programa de deportes, videocolumnas y videonotas con los aconteceres de México y el mundo.

CON GIMÉNEZ Cacho (izq). ı Foto: Caputra de pantalla

El Dato: Más de 8 mil videos alberga el canal de Youtube de La Razón. Destacan las entrevistas de Javier Solórzano con personalidades.

En el actual contexto de inmediatez informativa por la aparición de las redes sociales, las transmisiones vía streaming y la omnipresencia en el entorno mediático, La Razón encontró en la era digital una manera de conquistar nuevas audiencias y fortalecer las que ya tiene.

Gracias a lo anterior, a la fecha se han superado los 136 mil suscriptores, lo que evidencia un gusto creciente de la audiencia por los contenidos generados y un reconocimiento al crecimiento constante y trabajo del equipo de noticias que conforma esta casa editorial.

Debate, análisis, crítica, opinión, investigación, seguridad, justicia, denuncia ciudadana, política, finanzas y deportes, han sido los sellos de esta casa editorial en su versiones impresa y digital, y desde hace unos meses en esta nueva plataforma informativa que está disponible todos los días y a toda hora.

ENTREVISTA con Isaac Hernández. ı Foto: Caputra de pantalla

En febrero de 2024, Al Mediodía con Solórzano, conducido por el periodista Javier Solórzano se lanzó como una de las apuestas más ambiciosas de La Razón para entrar al mundo digital, aprovechando la gran experiencia de más de 30 años del periodista en medios informativos.

Con un análisis muy detallado de la situación que atraviesa el país, se abordan de primera mano los comentarios y opiniones de expertos en diversas materias, así como entrevistas con los actores principales de los hechos que afectan la realidad del país. Es así que esta emisión se ha posicionando entre las preferencias de los suscriptores.

En este tiempo, el foro de Al mediodía con Solórzano ha sido visitado por secretarios de Estado, actores importantes de la vida pública, personajes relevantes de la cultura y el arte, activistas, entre otros.

Otro de los programas que se han ganado el interés del público es Razonados, en el que los jóvenes y estudiantes debaten sobre temas de carácter político y social, a través de nuevas ideas, conceptos y visiones, abriendo el panorama también para las nuevas generaciones que en algunos años serán los principales actores de la vida pública nacional.

EL SECRETARIO de la SSC-CDMX. ı Foto: Caputra de pantalla

La Razón Deportiva cuenta con un equipo de periodistas especializados, que revisa y analiza los aspectos relevantes del futbol, beisbol, americano, juegos olímpicos y todas las disciplinas, que gustan a los mexicanos, y que en breve tendrá un relanzamiento.

Lo anterior, para elevar la calidad de los contenidos y satisfacer los intereses de un público exigente.

El reconocimiento de Youtube anima, pero también representa un fuerte compromiso para seguir informando con calidad, creatividad y oportunidad, pues la nueva era digital obliga a la adaptación constante y el buen uso de la Inteligencia Artificial, preservando la veracidad de la información ante la proliferación de contenidos falsos (fake news).

El crecimiento del canal de Youtube de La Razón es un logro en equipo, en el que los suscriptores son una parte fundamental para la continuidad.