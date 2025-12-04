Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 4 de diciembre 2025?

Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy 4 de diciembre 2025

Los atletas de Exatlón México compiten por el juego más esperado de la semana: la Villa 360, el mejor lugar para descansar y recuperarse.

Antes de la competencia estelar, las mujeres saldrán a darlo todo en un circuito de contrarreloj para pelear por la medalla femenil de la semana, esa que les da beneficios en caso de irse al duelo de eliminación.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, por estadística, ya que ellos han estado dominando las competencias durante casi toda la semana. Sin embargo, los rojos no quieren abandonar las comodidades e irse a las barracas y esperan ganar esta competencia para tener un mejor descanso.

Los seguidores del programa tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador del territorio de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Las atletas mujeres de Exatlón México compiten por la medalla femenil, según las filtraciones la ganadora sería Evelyn Guijarro.

Los rojos tienen un nuevo refuerzo, se trata de Josué ‘Red Dragon’, un atleta que ya estuvo en Exatlón México en anteriores temporadas, quien llega en lugar Mau Wow, que fue eliminado este domingo.

Los atletas se acercan al final de la semana, en el que una mujer será será la eliminada, esto quiere decir que ellas saldrán más eufóricas a competir este día por la medalla porque ellas son las que están en riesgo de irse del programa.

La Supervivencias se juegan este viernes, lo que definirá quiénes son las deportistas que estarán disputándose su permanencia en el reality show de atletas más importante de México.

Los azules quieren eliminar a una atleta roja, ya que la escuadra celeste es la que más ha perdido integrantes en los domingos de eliminación.