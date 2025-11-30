Exatlón México: ¿Quién es el eliminado de hoy 30 de noviembre 2025?

Uno de los atletas de Exatlón México será eliminado hoy del programa, pues no superará el duelo de eliminación de esta noche.

Los hombres rojos y azules están en riesgo, por lo que hoy, inminentemente, un deportista varonil tiene que abandonar la competencia de la temporada.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

El eliminado de hoy de Exatlón México fue Mau López, conocido como Mau Wow, quien se enfrentó a José Ochoa.

Las filtraciones mencionaron que José Ochoa de los azules estaría en el duelo final y que él sería quien se disputaría la última carrera. Aunque los filtraciones señalaban que el duelo final sería entre José y Heber Gallegos, algunos señalaban que Heber tenía más posibilidades de salir.

Después de un intenso duelo, Mau Wow abandonó el juego, un golpe que será duro para Mati Álvarez porque es su mejor amigo.

Sin embargo, los fans azules celebran que José Ochoa, a pesar de ser un novato, sea el que ya ha eliminado a dos rojos de la competencia.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos están viviendo un momento tenso sus compañeros están notando que está resurgiendo el conflicto y es que en el avance se puede ver que Mati Álvarez, una de las atletas más destacadas y que no está en polémica constante, saltó y señaló a sus compañeros para que no la involucren en pleitos.

Mañana, se jugará la última Batalla por la Supervivencia y un hombre tendrá que abandonar la competencia. No te pierdas #ExatlónMéxico, domingo a las 6:00 PM. por Azteca UNO. 🔵🔥🔴 pic.twitter.com/3k6ET0B5A8 — Exatlón México (@ExatlonMx) November 29, 2025

Por otro lado, los azules solo tienen a un hombre de su equipo instalado en el duelo de eliminación por lo que necesitan ganar el duelo de Supervivencia del domingo para que haya tres rojos en la eliminación y un azul y así aumentar la posibilidad de que un rojo se vaya, aunque también aumenta el riesgo de que Josué Ochoa se vaya.

Los atletas están esperando ganar la Supervivencia para tener mayor control del juego, pero cabe recordar que en las eliminaciones pasadas los rojos han dominado y han logrado sacar mayormente a los azules, por lo que hoy se definirá quién sigue mandando en la eliminación.