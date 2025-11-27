Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 27 de noviembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias, luego de que ayer se llevó a cabo la Batalla Colosal con su gran premio, pero esta vez, los deportistas se disputan el territorio y quieren quedarse con la Villa 360.

Antes de que se lleve a cabo el juego estelar se llevará a cabo la competencia por la medalla en la que los deportistas buscan quedarse con ella para tener una vida extra en caso de tener que ir al duelo de eliminación el domingo.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, sin embargo, tienen que ver el capítulo completo para saber quién es el verdadero ganador.

Los azules han estado dominando la mayor parte de la semana por lo que se espera que este jueves el equipo azul gane la Villa 360, aunque los pronósticos de los spoilers afirmen que se queda del lado rojo. La verdad se sabrá al terminar le capítulo

Los atletas están cerca de decidir quién es el que se queda con la anhelada villa 360, qué equipo tendrá el mejor descanso para recuperar energías y sacar su máximo en los circuitos.

Por otra parte, Mati Álvarez se volvió la entrenadora de Heber Gallegos y de otros de sus compañeros, pues los está guiando para que tengan mejores resultados y ya empiecen a ganar más juegos, pues los rojos quieren recuperar la villa a como de lugar.