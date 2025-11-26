Exatlón México: ¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 26 de noviembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias después de varias competencias intensas y ahora vuelven con todo para disputarse el gran premio de la Batalla Colosal.

Los atletas también compiten por la primera medalla de la semana, la cual es la más anhelada por los deportistas porque les otorga una vida extra en caso de ir al duelo de eliminación.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy en Exatlón México?

De acuerdo con algunas filtraciones, el ganador de la Batalla Colosal de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, quien se ha impuesto en las últimas competencias, pero los fans afirman que lel verdadero ganador de hoy sería el equipo rojo, luego de los señalamientos por trampas de los celestes. Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo

Ayer los azules perdieron en el Duelo de los Enigmas porque Antonio Rosique los sancionó por hacer trampa. Aseguró que a lo largo de la temporada después de cada carrera se han quedado a practicar el tipo, lo que pone en desventaja a los rojos.

Después de la sanción perdieron, por lo que se espera que esta vez o se reivindiquen y ganen limpiamente o pierdan como ayer.

La Máxima Autoridad otorgó una penalización al equipo Azul por haber cometido una falta al reglamento, quedarse a entrenar tiros, después de haber concluido la carrera. 😰🔵💥#ExatlónMéxico 💚por Azteca UNO. 📺

Lunes a viernes 🕖7:00 PM. Domingo 🕖6:00 PM. pic.twitter.com/ykh2Jhfite — Exatlón México (@ExatlonMx) November 26, 2025

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Antes del juego estelar por la Batalla Colosal, se juega la medalla por la que los atletas salen a competir cada semana, con la que tienen un beneficio extra en caso de irse a eliminación, cabe recordar que en esta ocasión los hombres son los que están en riesgo de salir.

Se espera que el premio de la Batalla Colosal sea una experiencia fuera de las playas de Exatlón, por lo que será uno de los premios más esperados, pues los deportistas quieren salir, despejarse y recuperar energías para continuar sus recorridos en los circuitos.