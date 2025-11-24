Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 de hoy 24 de noviembre 2025?

Después de la eliminación del domingo, los atletas de Exatlón México regresan a la competencia y esta vez se disputan el territorio: la Villa 360, el mejor lugar para descansar en el programa.

Además, en el arranque del programa se juega la ventaja de la semana, otro de los juegos más apreciados por los deportistas que les dan beneficios al final de la semana.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, pues aseguran que vienen recargados después de la eliminación. Sin embargo, los spoilers no son certeros, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador de hoy.

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

Los azules nuevamente se replantean su estrategia, luego de que otra vez hayan perdido a otro integrante de la escuadra. Apenas la semana pasada lograron sacar a un rojo, pero nuevamente la balanza se inclina en contra de ellos, pues otro azul se fue de la competencia.

Los Azules no pueden creer que otra vez hayan perdido a una integrante más, a pesar de tener excelentes resultados como equipo, no logran concretar en los Duelos de Eliminación.



Cabe recordar que los azules son los que han tenido más refuerzos, es decir, han llegado varios nuevos atletas a esa escuadra, lo que significa que muchos de ellos no logran adaptarse rápidamente porque la temporada ya está empezada, entonces en un sentido lógico es por eso que se van más rápido que los rojos.

También a los rojos han llegado leyendas como Mau Wow y Heber Gallegos, mientras que a los azules llegan puros novatos o que estuvieron muy poquito tiempo en las temporadas anteriores, sin embargo, algunos de los novatos han logrado adaptarse rápidamente como fue el caso de Jesús Ochoa.

Los fans tienen que esperar a ver cómo se lleva a cabo la competencia esta semana para saber qué equipo va a dominar los circuitos en los próximos días.