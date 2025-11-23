Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 23 de noviembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias y esta vez buscan su permanencia en el programa, enfrentándose en el duelo de eliminación, que esta vez las mujeres son las que están en riesgo de abandonar el programa.

Además del juego estelar, los atletas compiten por la última Supervivencia, con la cual se define el último lugar que se instalaría en la eliminación del programa.

¿Quién sale eliminado hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería Vanessa López del equipo azul, sin embargo, cabe recordar que los spoilers no siempre son certeros, por lo que los fans tienen que ver completo el episodio de hoy para conocer al verdadero eliminado.

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México van a competir por la última Supervivencia de la semana, en la que el equipo que gane instala a un rival en el duelo de eliminación.

Según los spoilers, el equipo que gana la Supervivencia es el azul, por lo que los rojos tienen que meter a otra mujer en la eliminación.

Esto significa que irían tres mujeres rojas a la eliminación y 1 azul, según los datos señalados en redes, Edna volverá a imponerse en la eliminación y dará de qué hablar y volverá ser la mejor entre las deportistas, por lo que volverá a obtener mayor confianza y dominará más la prueba de eliminación del programa.

Por otra parte, esto también significa que nuevamente los azules van a perder a otro integrante de su equipo, lo cual es un golpe para ellos, pero también hay que aclarar que los que salen del programa son los de menor rendimiento y casi siempre son los nuevos refuerzos los que abandonan el reality show porque no se adaptan rápido al ritmo de las competencias.