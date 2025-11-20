Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 20 de noviembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia para pelear por el territorio: la Villa 360, el mejor lugar para descansar por lo que los deportistas anhelan quedarse con ella.

Antes del juego estelar, las mujeres del programa se enfrentan en una carrera contrarreloj por la apreciada medalla femenil, quien la obtenga tendrá una vida extra en caso de que le toque ir al duelo de eliminación esta semana, cabe recordar que las mujeres son las que están en riesgo.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

Los fans aseguran que el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, sin embargo, los spoilers son inciertos, por lo que los seguidores del programa tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador de esta noche.

El día de ayer, 19 de noviembre, los rojos tuvieron un día de victoria, después de las rachas que tuvieron en semanas pasadas, el triunfo de ayer fue uno de los que más saborearon los deportistas.

En la primera ronda se llevó a cabo el juego contrarreloj para la medalla varonil, después de un intenso enfrentamiento, Humberto Noriega fue el que se impuso tanto a rojos y azules, fue el que obtuvo el mejor tiempo e impuso récord.

Por otra parte, en el juego por la Batalla Colosal, los rojos y los azules tuvieron un enfrentamiento muy cerrado, tan así que tuvieron que irse a juego de relevos y hasta tuvieron que repetir dos veces, pero al final los rojos ganaron por una mínima diferencia.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas rojos están muy felices y disfrutando de la gloria, no solo porque les dio más confianza, sino porque su premio fueron boletos para un concierto internacional.

Humberto está que no cabe de la felicidad por llevarse la medalla y cerrar la noche con el triunfo grupal.

Los azules quieren recuperarse y por supuesto que van a salir a dar su máximo esfuerzo porque no quieren soltar la Villa 360.