Exatlón México: ¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 19 de noviembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan después del intenso capítulo de ayer donde jugaron el Duelo de los Enigmas y ahora van por el premio de la Batalla Colosal.

Los atletas también se disputan la medalla varonil, ya que es la presea más deseada, pues ésta se traduce en una vida extra en caso de caer en el duelo de eliminación.

¿Quién gana hoy la Batalla Colosal en Exatlón México?

Según los fans, el ganador de hoy de la Batalla Colosal de Exatlón México sería el equipo rojo, sin embargo, como no se tiene información concreta sobre el verdadero ganador, los fans tienen que esperar a que se transmita completo el capítulo de hoy para saber qué equipo se queda con la victoria.

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

Antes del juego estelar, los hombres se enfrentan a la prueba contrarreloj para quedarse con la medalla varonil, el más destacado de todos fue el atleta Humberto Noriega del equipo rojo, quien eliminó a Koke Guerrero de la competencia, El Mono Osuna también cayó. Humberto se quedó con la medalla y además impuso récord de tiempo en el juego.

Los rojos hoy fueron sorprendidos con un gran refuerzo y se trata de Heber Gallegos, quien después de haber dicho en redes sociales que ya no iba a volver al programa, decidió regresar por el cariño a los fans y llegó a inyectarle nueva energía al equipo.

Lo mismo sucedió cuando llegó Mau Wow, las leyendas se están reuniendo poco a poco en el equipo rojo, sin embargo, los fans señalan que por qué solo en la escuadra escarlata llegan legendarios y con los azules hay puros refuerzos que son nuevos, si bien Jesús Ochoa demostró en la eliminación que puede contra sus rivales, a algunos fans también les gustaría ver algunos regresos de leyendas azules.

Esta noche se espera que sea un programa muy emocionante con nuevas energías y en la espera del gran premio de la Batalla Colosal.