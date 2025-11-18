Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 18 de noviembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia después de la intensa batalla por el territorio: la Villa 360 que tuvieron ayer en la que una mínima diferencia le dio el gane a los azules. En esta ocasión, los deportistas juegan por los premios misteriosos del Duelo de los Enigmas.

Antes de la competencia estelar, los participantes del programa juegan por la zona de peligro, una mujer será instalada esta noche en el duelo de eliminación del domingo.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas de Exatlón México?

Según los fans, el ganador de hoy del Duelo de los Enigmas de Exatlón México es el equipo rojo, sin embargo, los seguidores tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador, ya que los spoilers no son certeros en la mayoría de las ocasiones.

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

Por otra parte, los rojos están analizando el juego, luego de que perdieron la Villa 360, el mejor lugar para descansar y por lo tanto el sitio más codiciado por los deportistas.

Los Rojos regresan a la Barraca y al parecer no están nada contentos, la frustración los hace separarse cada vez más.



En esta ocasión dos de los integrantes rojos sostuvieron una charla profunda para hablar sobre las fallas que se han tenido en la escuadra para perder la villa. Mario Osuna habla con Mau Wow sobre lo que él observó en los integrantes rojos.

El exfutbolista mencionó que el equipo ha estado teniendo fallas que podrían corregirse de manera rápida, puso como ejemplo la prueba de ayer en la que tenían que escribir la palabra Exatlón y varios de ellos dijeron que no les gritaran desde la banca porque no se concentraban y no podrían escribir el nombre del programa durante el juego. Algo que Mono Osuna consideró como algo fácil de hacer.

Asimismo, una mujer queda instala en el duelo de eliminación y se trata de una deportista azul, quien tiene que salir a defender su lugar de permanencia en el juego.