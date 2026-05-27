CDMX prohíbe los narcocorridos: Estos son los lugares donde no podrán escucharse

El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes una reforma que prohíbe los narcocorridos y cualquier otro tipo de apología del delito en espectáculos públicos, restricción que ya es vigente en otros estados de la República Mexicana.

La iniciativa inicial fue presentada como parte de una modificación a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

@jaimeguerrero1978 #Congreso de la #CDMX prohíbe espectáculos con #apología del #delito y #narcocorridos El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes, por 44 votos, una reforma a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos que prohíbe la realización de cualquier espectáculo en que se haga apología del delito, con énfasis explícito en los narcocorridos. El dictamen, que modifica el Artículo 12 de la ley, establece que los titulares de cada evento deberán prohibir expresamente "las conductas que tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción, cualquier tipo de apología del delito y en general aquellas que pudieran constituir una infracción o delito", incluyendo la violencia, la discriminación y los discursos de odio. De manera simultánea, el Pleno avaló cambios a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, con el objetivo de que las autoridades educativas garanticen que en los planteles escolares no se difundan, promuevan, ejecuten, transmitan ni publiquen contenidos que hagan apología del delito o fomenten conductas contrarias al orden jurídico y a la cultura de paz. La propuesta fue iniciativa de Laura Álvarez, legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso capitalino. En su versión original buscaba prohibir de manera explícita cualquier espectáculo en que se presentaran narcocorridos; durante la dictaminación en las comisiones unidas de Administración Pública Local y de Atención al Desarrollo de la Niñez, el texto se amplió para abarcar cualquier forma de apología del delito, con el fin de dotar a las autoridades de un marco de aplicación más preciso. Desde la tribuna del recinto de Donceles, Álvarez sostuvo que la violencia que enfrenta el país solo puede superarse si se combate la narcocultura y la idea de que la vida criminal es lujosa y envidiable. "Los narcocorridos son narrativas que glorifican la violencia, que convierten el crimen en aspiración y que presentan a figuras del narcotráfico como modelo de éxito, poder y reconocimiento social", argumentó. Señaló que, una vez publicada la reforma en la Gaceta Oficial, cualquier espectáculo que presente este tipo de contenidos podrá ser suspendido en el momento. ♬ Tension Thriller - Russsound

La reforma contó con 44 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, por lo que eliminar los narcocorridos de la CDMX se trató de una decisión unánime por parte del Congreso.

La prohibición derivó de la necesidad de fortalecer la cultura de la paz y generar ambientes más sanos para la niñez, adolescencia y juventud.

¿Dónde no podrán escucharse narcocorridos?

La medida legislativa permite a las autoridades capitalinas negar permisos de operación a cualquier evento que incluya repertorios musicales con apología del delito en su programación oficial.

De acuerdo con los dictámenes aprobados por el Congreso de la Ciudad de México, los narcocorridos no podrán escucharse en festivales escolares, actividades escolares, eventos académicos ni espectáculos públicos.

En ese sentido, varios temas de artistas como Junior H o Peso Pluma no podrán sonar en conciertos, festivales musicales, ferias tradicionales ni palenques organizados dentro del territorio capitalino.

@latinus_us LatinusDiario. Los “narcocorridos” y cualquier contenido que haga apología del delito ya no podrá difundirse en eventos de la CDMX; el Congreso de la ciudad aprobó por unanimidad reformas a la ley para la celebración de espectáculos públicos. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus - Latinus

Las restricciones también aplican de manera estricta para recintos cerrados y de gran aforo comercial, pues considera auditorios, estadios deportivos y cualquier otro recinto de espectáculos que requiera autorización, licencia o permiso del gobierno de la Ciudad de México para operar legalmente.

De acuerdo con la diputada Laura Álvarez Soto, quien ha sido una de las principales promotoras de la iniciativa, el dictamen no busca censurar, sino fortalecer acciones preventivas, educativas y culturales en equilibrio superior de la niñez y respeto a los derechos fundamentales.

Se determinó que el concepto de apología del delito se refiere a cualquier conducta o mensaje que exalte, justifique o normalice actividades delictivas, la violencia y acciones contrarias al orden jurídico.

Además de la Ciudad de México, hay otros estados que ya han tomado medidas similares para frenar la apología del delito, incluyendo a Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Estado de México y Quintana Roo.