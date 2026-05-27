CDMX prohíbe los narcocorridos: Estos son los lugares donde no podrán escucharse

El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes una reforma que prohíbe los narcocorridos y cualquier otro tipo de apología del delito en espectáculos públicos, restricción que ya es vigente en otros estados de la República Mexicana.
La iniciativa inicial fue presentada como parte de una modificación a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
La reforma contó con 44 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, por lo que eliminar los narcocorridos de la CDMX se trató de una decisión unánime por parte del Congreso.
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La prohibición derivó de la necesidad de fortalecer la cultura de la paz y generar ambientes más sanos para la niñez, adolescencia y juventud.
¿Dónde no podrán escucharse narcocorridos?
La medida legislativa permite a las autoridades capitalinas negar permisos de operación a cualquier evento que incluya repertorios musicales con apología del delito en su programación oficial.
De acuerdo con los dictámenes aprobados por el Congreso de la Ciudad de México, los narcocorridos no podrán escucharse en festivales escolares, actividades escolares, eventos académicos ni espectáculos públicos.
En ese sentido, varios temas de artistas como Junior H o Peso Pluma no podrán sonar en conciertos, festivales musicales, ferias tradicionales ni palenques organizados dentro del territorio capitalino.
Las restricciones también aplican de manera estricta para recintos cerrados y de gran aforo comercial, pues considera auditorios, estadios deportivos y cualquier otro recinto de espectáculos que requiera autorización, licencia o permiso del gobierno de la Ciudad de México para operar legalmente.
De acuerdo con la diputada Laura Álvarez Soto, quien ha sido una de las principales promotoras de la iniciativa, el dictamen no busca censurar, sino fortalecer acciones preventivas, educativas y culturales en equilibrio superior de la niñez y respeto a los derechos fundamentales.
Se determinó que el concepto de apología del delito se refiere a cualquier conducta o mensaje que exalte, justifique o normalice actividades delictivas, la violencia y acciones contrarias al orden jurídico.
Además de la Ciudad de México, hay otros estados que ya han tomado medidas similares para frenar la apología del delito, incluyendo a Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Estado de México y Quintana Roo.