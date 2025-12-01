Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 1 de diciembre 2025?

Después de un intenso duelo de eliminación, los atletas de Exatlón México regresan a las competencias para disputarse el territorio: la Villa 360, el mejor lugar para descansar del programa que todos quieren tener.

Antes del juego estelar, los deportistas, como cada lunes, juegan por la ventaja que les da beneficios rumbo a la siguiente eliminación de la semana.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

Según los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo rojo, quien al parecer se mantiene una semana más en el territorio, pero los spoilers no siempre son certeros, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México regresan para iniciar una nueva semana de competencias. Mati Álvarez señaló que estaba triste porque se fue su mejor amigo Mau López, conocido como Mau Wow, quien fue el eliminado de este domingo del programa, quien perdió ante José Ochoa, un novato azul.

Los Azules quieren de regreso la Vila 360° y esta noche lucharán por ella, pero ¿los Rojos lo permitirán? 🔥🏡#ExatlónMéxico 💚por Azteca UNO. 📺

Lunes a viernes 🕖7:00 PM. Domingo 🕖6:00 PM. pic.twitter.com/0y2JEQfM1j — Exatlón México (@ExatlonMx) December 1, 2025

Los azules están esperando ver la reacción de Mati, pues aseguran que hay dos opciones para ella: regresar dolida y no tener un buen juego o regresar motivada por la venganza.

Se sabe que Mati es una de las atletas más profesionales que hay, que se concentra en su objetivo y va por ello, así que lo más probable es que regrese con más energía para desquitar la salida de su amigo.

Los azules también quieres recuperar la Villa, pues la perdieron el jueves pasado y ya no quieren estar en las barracas, de manera atípica los rojos son quiénes más tiempo han estado en las barracas en esta temporada, cuando en temporadas anteriores los que más pasaron tiempo ahí fueron los azules.