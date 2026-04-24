¿Dónde ver la transmisión en vivo de la CCXP México 2026?

La CCXP México es una de las convenciones más importante de entretenimiento en donde se reúnen los amantes del cine, la televisión, los cómics y más y este año en su edición 2026 se transmitirá completamente en vivo y gratis a través del streaming.

La convención se lleva a cabo del 24 al 26 de abril en la Ciudad de México y es el punto de encuentro de los mayores íconos del cine, las series, los cómics, los videojuegos y la cultura pop, en una experiencia única, llena de emoción, sorpresas y momentos inolvidables.

¿Quiénes se presentan la CCXP México 2026?

Este año la cartelera de las celebridades internacionales que se presentarán en el escenario Omelete Stage para convivir de cerca con sus fans son:

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Aaron Paul, estrella de la serie Breaking Bad

Christopher Lloyd, famoso por su papel Doctor Brown en Volver al Futuro y el Tío Lucas de Los locos Addams

Milly Alcock de Supergirl

Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden que también tiene un cómic

Kevin Woo, cantante de K-Pop

Elenco de La Casa del Dragón

¿Dónde ver la transmisión de la CCXP México 2026 gratis?

La transmisión en vivo de la convención se puede ver a través de Samsung TV Plus, el servicio de streaming que ya viene preinstalada en las Smart TVs Samsung.

La transmisión será los tres días en los que se lleve a cabo el evento, 24, 25 y 26 de abril.

La transmisión del evento estará disponible en los siguientes horarios: el viernes desde las 11:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., el sábado desde 10:00 a.m. hasta las 8:30 p.m., y el domingo desde las 9:30 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Estos son los horarios de las conversaciones que estarán en el Omelete Stage y que se transmitirán por Samsung TV Plus.