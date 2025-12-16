Exatlón México: ¿Quién gana la Duelo de los Enigmas hoy 16 de diciembre 2025?

Los atletas de Exatlón México compiten por el Duelo de los Enigmas, luego de la intensa competencia de ayer en la que se jugaron la Villa 360 y los rojos salieron victoriosos.

Antes de la competencia estelar, los atletas van a competir por otro juego que los acerca al domingo en el que uno de los deportistas sale eliminado del programa.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas de hoy en Exatlón México?

Según los fans, el ganador del Duelo de los Enigmas de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, los spoilers no son certeros, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas van a salir a dejar todo sobre el circuito porque tanto rojos como azules quieren los premios misteriosos del Duelo de los Enigmas.

Sin embargo, durante la competencia habrá un momento de tensión, ya que Thayli se lesionará en el juego del Duelo de los Enigmas.

Esta noche conoceremos a la primer mujer sentenciada al #DueloDeEliminación. Los equipos saldrán a luchar por premios magistrales pero la ambulancia se hará presente. 😰😖#ExatlónMéxico 💚ESTA NOCHE a las 🕖7:00 PM, por Azteca UNO. 📺 pic.twitter.com/w2Sw9soQLo — Exatlón México (@ExatlonMx) December 16, 2025

La deportista sufrirá un accidente durante su paso por el circuito, el momento será de mucha tensión y preocupación, ya que llegaron hasta los paramédicos, incluso la atleta roja tuvo que ir al hospital y fue llevada en una ambulancia.

Los integrantes del equipo rojo están preocupados por su compañera, luego de la terrible lesión que tuvo Aristeo Cázares que lo obligó a abandonar la competencia, asimismo, Mati Álvarez también fue llevada al hospital, por lo que los deportistas de la escuadra escarlata han sido los más afectados de manera física en esta temporada.

Otro momento de impacto en el programa de hoy es que va a haber un enfrentamiento entre Koke Guerrero y Ernesto Cázares, ya que van a tener una discusión por la competencia, lo que va a evidenciar las fricciones en el equipo azul.