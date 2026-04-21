La familia de Morante de la Puebla: quién es su esposa y cuántos hijos tiene el torero

Detrás del éxito de Morante de la Puebla y de su difícil recuperación tras la cornada en Sevilla, se encuentra su familia, que ha sido su apoyo más importante.

Su esposa y sus tres hijos lo han ayudado a enfrentar no solo los riesgos del toreo, sino también sus problemas de salud mental, como el trastorno disociativo que padece desde hace años.

Ellos son un grupo muy unido y discreto que estuvo a su lado cuando decidió retirarse recientemente en Las Ventas, tras 30 años de carrera.

La vida personal del diestro siempre ha generado interés, especialmente su primer matrimonio con Cynthia Antúnez. La pareja se casó en 2005 en una multitudinaria boda en Coria del Río que reunió a la élite taurina y del espectáculo.

En 2007 nació su hijo, José Antonio, pero el matrimonio terminó en 2008 tras un divorcio mediático centrado en la custodia del menor. Tras la separación, Cynthia se alejó del foco público, manteniendo un perfil bajo que coincide con la discreción actual del torero.

Su hijo José Antonio junto con Cynthia Antúnez ı Foto: Redes sociales

Después de pasar por una fuerte depresión, Morante se casó en 2010 con Elisabeth, a quien conocía desde niño en su pueblo. Ella ha sido clave para que el torero encuentre estabilidad.

Además de su vida familiar, tienen negocios juntos, como un bar llamado La Capilla en su localidad natal. Siempre se han mantenido alejados de los rumores de la prensa.

¿Cuántos hijos tiene Morante de la Puebla?

Su hijo mayor, José Antonio, hijo de su primer matrimonio, tiene 18 años. Decidió cambiar el capote por el fútbol tras bromear con que “el balón no da cornadas”, y actualmente destaca como delantero en las fuerzas básicas del Real Betis e incluso ha sido convocado por la Selección Española Sub-18, manteniendo una relación de profunda admiración hacia su padre.

Por otro lado, sus hijas menores, María y Lola, hijas de Elisabeth, de 14 y 12 años respectivamente, han crecido siendo testigos de los éxitos del diestro y de su valiente lucha contra sus problemas de salud mental.

Como el propio Morante ha reconocido, la presencia de sus tres hijos y su esposa es lo que le otorga la fortaleza necesaria para salir adelante en sus momentos emocionalmente más difíciles.

Hoy, mientras el torero se recupera de su operación, su familia está más unida que nunca para acompañarlo en esta nueva etapa fuera de las plazas de toros.