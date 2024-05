Claudia Sheinbaum llama a abarrotar urnas el próximo 2 de junio

A días de la jornada electoral, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a sus simpatizantes que abarroten las urnas el próximo 2 de junio.

En un encuentro con seguidores en la alcaldía Cuajimalpa, ayer pidió que nadie se quede sin acudir a las casillas a ejercer su derecho al voto, para demostrar que además de ganar la campaña y los debates, también triunfará en las elecciones.

“Nosotros tenemos que abarrotar las urnas de votos… Tenemos que demostrar que este apoyo que tiene Clara Brugada en toda la Ciudad de México, que el apoyo que tiene Gustavo, que tiene Brenda, que tiene Madrazo aquí en Cuajimalpa, que el apoyo que tiene Adrián, que el apoyo que tiene Ernestina, que tiene Omar García Harfuch, que el apoyo que tenemos en toda la República, tiene que manifestarse en las urnas.

“Ya ganamos la campaña, ya ganamos los debates, por cierto, felicidades a Clara por sus participaciones en los debates. Y los invito a que vean este debate del próximo domingo porque vamos a ganar el debate”, dijo.

Como lo ha hecho en cada mitin desde el arranque de su búsqueda por la Presidencia, conminó a sus simpatizantes a que cada uno convenza a otras 10 personas de votar por su proyecto.

“Este 2 de junio tenemos una tarea, ya la conocen ustedes, yo sé que ya saben cuál es la tarea. Cada uno de los que estamos aquí tenemos la tarea de tener a 10, ¿cierto o no? Esos 10 son los que juntos vamos a ir a votar el 2 de junio. Esta es una tarea en todo el país, no debemos dejar de votar; no debemos dejar de hacer nuestra lista de 10 e ir a votar el 2 de junio”, dijo.

En referencia a la oposición, advirtió que les gusta cometer fraudes y comprar votos. En un segundo evento desde la alcaldía Álvaro Obregón, hoy gobernada por el PAN, llamó a no permitir que gane la derecha, con la que aseguró que no hay democracia.

“En esta ciudad no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que llegue la derecha. La derecha significa privatizaciones, corrupción, represión, autoritarismo, inseguridad, falta de libertades, que no hay democracia, que hay compra del voto”, subrayó.

Allí reconoció los gobiernos de la capital del país con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y la suya, durante la cual aseguró haber obtenido resultados “históricos”.

“Aquí en Álvaro Obregón es claro cómo puede regresar el pasado, como puede regresar la corrupción, la amenaza, la intolerancia y la compra del voto; pensábamos que eso ya iba a ser cosa del pasado y aquí en Álvaro Obregón lo están haciendo, el PRI y el PAN, los mismos de siempre, el PRIAN”, aseveró.