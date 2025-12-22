¿Cuándo va a haber eclipse solar en 2026 y dónde será visible?

Esta es la fecha en la que en cielo se hará oscuro de día, por lo que puedes tomar nota si eres un aficionado de la astronomía y quieres estar listo para cuando llegue el próximo eclipse solar del 2026.

En el 2026 se tendrán diversos acontecimientos astronómicos, y entre estos se encuentran cuatro eclipses que serán visibles desde la Tierra, pero solamente habrá un eclipse solar total.

El eclipse solar del 2026 será el primer eclipse que será visible en España desde hace más de un siglo, por lo que las personas que estén situadas en la Península Ibérica podrán disfrutar de este fenómeno.

Eclipse solar ı Foto: Especial

¿Cuándo va a haber eclipse solar en 2026?

El primer eclipse que se va a registrar el 2026 ocurrirá el 17 de febrero, y en este día se tendrá un eclipse anular de Sol que será visible en la Antártida, el sur de áfrica, el Oceano Pacífico, Atlántico e Índigo y en Sudamérica.

El segundo eclipse será un eclipse total de Luna que será visible desde Asía, Oceanía y el Pacífico el 3 de marzo, además, durante la madrugada será visible en Norteamérica y Centroamérica.

El eclipse solar total del 2026 se podrá ver el 12 de agosto, por lo que las personas que quieran verlo deben localizarse hacia el oeste, y debido a que este ocurrirá durante el verano, el cielo podría tener las condiciones óptimas para tener una buena visibilidad.

Este eclipse solar total será visible como un eclipse parcial en Alaska, y en Rusia y el Polo Norte será visible casi en su totalidad, y en Portugal, Islandia, Canadá, Estados Unidos y África será visible parcialmente.

El último eclipse del año 2026 será un eclipse lunar parcial que será visible en España, el este del Pacífico, América y una parte de África entre el 27 y 28 de agosto, por lo que se recomienda prepararse para poder observarlo.

luna-vista-fase-efecto-estilo-sepia-eclipse-lunar ı Foto: larazondemexico

¿Cómo observar un eclipse solar?

Los eclipses solares no deben observarse directamente, ya que este puede producri daños irreparables en los ojos, por lo que para poder apreciar este fenómeno astronómico se recomienta tomar medidas precautorias.

Para poder observar un ecplise solar se requieren gafas especiales para poder observarlo, y en cuanto a cámaras, celulares y telescopios también se requieren filtros solares adecuados para observarlo de manera segura.

Además, también se puede recurrir a la observación indirecta con una caja de carton o una proyección natural, con una caja se puede colocar papel aluminio y papel blanco, en la capa de aluminio se debe hacer una ranura para que se proyecte una imagen de media luna en el papel blanco al interior de la caja.