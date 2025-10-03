¡No se admiten devoluciones!, ¿Dónde ver la serie completa de un jefe de la mafia retirado?

La serie en formato vertical ¡No se admiten devoluciones! es un drama en el que conocemos la historia de un ex mafioso que descubre que tiene una hija con una importante integrante de una familia acaudalada que culpa a la niña de sus fallos en la empresa.

¿De qué trata ¡No se admiten devoluciones!?

¡No se admiten devoluciones! sigue la historia de un hombre llamado Eddie, que decidió cambiar su vida como líder de la mafia a una con más tranquilidad y lejos de esa vida criminal que dominaba.

¡No se admiten devoluciones! ı Foto: Especial

Cuatro años después, regresa una hermosa CEO llamada Nora Olsen, que sostiene a una niña y termina con la paz de él al asegurarle que la pequeña es suya. De este modo, la empresaria le exige casarse y que se convierta en el padre ideal, destrozando su mundo tranquilo.

Él llevaba huyendo por años, sin saber que en realidad era ella quien lo estuvo buscando por largo tiempo y si bien él aceptar acercarse a su hija, también quiere asegurarse de que en verdad sea suya, para poder llenarla de amor.

Por otro lado, Nora enfrenta una situación complicada, pues su familia la culpa a ella por tener a su hija y haber terminado su compromiso con otro grupo acaudalado.

¿Dónde ver ¡No se admiten devoluciones!?

La serie cuenta con un total de 52 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 8 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion u otros sitios por su nombre en ingles, Big Bad Daddy You Are Busted o From Mafia Lord to Billionaire’s Secret Son. Encontrarás la historia complete en formato de película.

Otras series

Sr. Pérez la ama sin reservas ni miedo: Bianca Silva se acostó con Rafael Pérez por accidente. Tras enterarse de la infidelidad de su novio, Bianca estalla de rabia y toma una decisión precipitada al decidir que se va a casar con Rafael, sin conocer que el sujeto es en realidad, el papá de su ex traidor.

Firmamos un contrato, no un amor eterno: Violeta Aguilar y Esteban Navarro compartieron una noche apasionada, pero a la mañana siguiente se dieron cuenta de que ya no se conocían. A pesar de ello, él hizo todo lo posible para encontrarla, aunque sin éxito, pues de manera desesperada trató de hallarla. Mientras tanto, ella ya contaba con 5 meses de embarazo.

Juego de intercambio de parejas: Julia participa como reemplazo de última hora en un sensual programa de telerrealidad de citas para mayores de edad, llamado ”La Casa Donde Tienes Que Hacerlo". Ella, siendo una joven inocente, no está lista para este tipo de juego y menos porque en la casa, los compañeros de cama cambian cada noche y además, un contacto físico al día es obligatorio, sin excepciones.