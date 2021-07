“No hay público suficiente para reactivar el teatro”: Ortiz de Pinedo

A cuatro meses de la segunda reapertura de los teatros en la Ciudad de México, el productor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo aseguró que el público que va a disfrutar de los montajes que se han presentado aún no es suficiente para reactivar esta industria severamente golpeada por la pandemia de Covid-19.

“No llega la cantidad de público que necesitamos para reactivar a la industria teatral. Hay cuatro o cinco empresarios muy arriesgados que están intentándolo y sufriendo como locos para que les alcance por lo menos para la renta del local, pagar a los técnicos, a los actores; no está ganando nadie, la industria está en estos momentos en una caída total, es un problema muy grave”, lamentó Ortiz de Pinedo.

Algunos productores que decidieron reabrir fueron Morris Gilbert con obras como Ghost, la sombra del amor y Pequeñas grandes cosas; Alejandro Gou con Hoy no me puedo levantar.

Ortiz de Pinedo criticó que a casi año y medio de la crisis sanitaria, el Gobierno federal y local no hayan apoyado al teatro. Reprobó que se haya “satanizado” esta actividad.

“El gobierno se dedicó a asustar a la gente, a decir que el teatro era peligroso, que era un foco de infección, ahora nos está costando mucho trabajo llevar a la gente. En contraste, van los aviones repletos, los mercados también; han abierto los gimnasios”, cuestionó.

Dijo que no se ha apoyado ni siquiera con una campaña de difusión; por ello, él ha decidido no realizar ningún montaje porque no es rentable.

“Necesitamos apoyo para que la gente sepa que los teatros están cuidados, sanitizados, se purifica el aire, se da gel, todos traen careta y cubrebocas. Es lamentable lo que está pasando en el teatro en México, la falta de apoyos y de difusión es gigantesca”, finalizó.