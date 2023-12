¿Quién es la mamá de Peso Pluma y a qué se dedica?

Peso Pluma es uno de los cantantes más importantes de México actualmente, sin importar lo polémicos que puedan resultar sus corridos tumbados, pues no por nada el artista se ha posicionado por arriba de Bad Bunny y Taylor Swift recientemente en YouTube. Este año, en definitiva ha sido uno de los mexicanos con mayor presencia a nivel internacional, pues asistió a las grandes premiaciones musicales bajo la bandera de los corridos tumbados.

A pesar de ello, para muchos de sus seguidores resulta un misterio algunos aspectos de su vida privada; a mediados de año, muchos se preguntaban sobre los padres del artista y llegaron incluso a señalar a personalidades como Valentin Elizalde o Adela Noriega como los posibles padres; sin embargo, no es la realidad, como lo hemos descubierto con el paso de los meses.

te puede interesar Peso Pluma supera a Taylor Swift y Bad Bunny y es el más visto de YouTube

Conoce a la madre de Peso Pluma

Fue en abril cuando Peso Pluma decidio presentar a su madre, cuyo nombre es Rubí Laija Díaz, una mujer que ha cautivado a los fanáticos del artista gracias a su porte y belleza, motivo por el cual la bautizaron tras conocerla como "la suegra de México". La mujer ha recibido la dedicatoria de varios de los premios del artistas y se muestra sumamente orgullosa sobre su hijo.

Aparentementel elcantante es el hijo único de Rubí, aunque poco se sabe respecto a la profesión de la señora, quien es originaria de Sinaloa, donde el cantante pasó gran parte de su infancia; además, junto a su esposo y padre del artista, se dedicaría a las bienes raíces además de tener una cadena hotelera. Sin embargo, se sabe que Hassan le tiene una gran estima, pues asegura que ella "le dio todo".

"Mi mamá me dio todo lo que tengo, me dio la vida y es sagrada. A la mamá no se le toca. La mamá es la que tiene que gozar de todos los privilegios" mencionó en alguna ocasión Peso Pluma. A pesar de la discreción de su vida privada ante las redes, la madre de la Doble P sí se ha permitido aclarar rumores a través de los medios y ha hablado con ellos recientemente.