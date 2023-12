Texto de Natanael Cano 'Corridos tumbados’: Esta es la historia real de la canción

Desde 2018, Natanael Cano comenzó con los corridos tumbados, un estilo musical que poco a poco entró en el gusto del público hasta que se convirtió este 2023 en uno de los géneros musicales más escuchados a nivel global. El artista lanzó en 2019 Mi Nuevo Yo, un disco con 8 temas donde destaca el llamado "Corridos Tumbados", donde hace alusión al estilo que en ese entonces apenas nacía en la industria musical.

En la canción, el artista deja claro que es uno de los grandes de los corridos tumbados y que representa el movimiento; asimismo, señala el estilo de vida lujoso que lo rodea, aunque también deja ver cierta tristeza detrás de ello, con frases como que su vida a veces es "un hoyo negro" y donde asegura que "la gente solo te quiere hundir".

¿Dónde estaba Natanael Cano al lanzar "Corridos Tumbados"?

El éxito del artista no llegó de la nada; inspirado por Ariel Camacho, el mexicano señala que “le dedicaba unas tres o cuatro horas diarias a la guitarra y empezaba a cantar todos los días. Hasta que más o menos encontré el tono, me entoné”, fue entonces cuando las canciones del cantante se empezaron a grabar y posteriormente, se decidió a componer.

El artista no terminó la preparatoria y se lanzó a buscar la fama tras mudarse a Estados Unidos; para ese momento, ya había firmado con la disquera La R Records y en sus sueños estaba la idea de ser cantante músico, de ser exitoso en ese ramo, cosa que dice haber conseguido gracias al poder de la manifestación.

A finales de 2019, Cano se hizo viral en gran parte de América, cuando el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny reaccionó en un video a la música del mexicano cantando la canción "Soy el Diablo", pista que forma parte del primer álbum de Natanael, lo que desencadenó una colaboración y así en octubre lanzar juntos el remix de la canción, fusionando los géneros de ambos artistas.

Fue entonces, cuando salió el tema "Corridos Tumbados" y posteriormente, en el 2020, un disco bajo el mismo nombre, en el cual colaboró junto a Junior H y otros artistas, que comenzó a tomar forma el movimiento musical contemporáneo. Este disco salió a través de la disquera Rancho Humilde y se convirtió en una especie de manifiesto dle género.

A pesar de ello, Cano se separó de Rancho Humilde un par de años después, puesto que "estaba rodeado de gente que me ponían, entonces creo que por eso me volví tan tóxico, ya no quería cantar, ya no quería ser cantante, ya no quería ser el número uno. Mi negocio estaba mal, me trataban mal, los negocios iban mal".

Letra de "Corridos tumbados" de Natanel Cano

Muchos piensan que es sencillo y no saben de qué se trata

Y aquellos que no han llegado y ahora quieren meter la pata

Y en la mente una misión todos la misma visión

Siete corridos tumbados siempre sonará mejor

No me da miedo y represento el movimiento

Un doble vaso retacado y polvo en mi nariz

Una línea que despierta lo que yo siento

Y aunque no siento nada de esto no quiero salir

Mi vida es gris a veces, ni pa' qué les cuento

Un hoyo negro, la gente solo te quiere hundir

Pero salí cabrón, de nada me arrepiento

No me detiene ningún puto que se cruce aquí, eah

Hoy me miran elegante con mi Rolex en la mano

Que no soy el mismo de antes, para eso le batallamos

Siempre tengo claro el mapa, la envidia no nos opaca

Todo lo que tiro es brillo y un suspiro y a volar

No me da miedo y represento el movimiento

Doble vaso retacado y polvo en mi nariz

Una línea que despierta lo que yo siento

Aunque no siento nada de esto, no quiero salir

Mi vida es gris a veces, ni pa' qué les cuento

Un hoyo negro, la gente solo te quiere hundir

Pero salí cabrón, de nada me arrepiento

Me detiene ningún puto que se cruce aquí