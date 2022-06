Gomita revela las verdaderas razones por las que abandonó Las Estrellas Bailan en Hoy

Gomita salió del programa “Las Estrellas Bailan en Hoy” y la influencer contó toda la verdad de por qué abandonó el reality de baile.

Toco comenzó el pasado 27 de mayo cuando Gomita se presentó en el programa junto con su compañero Miguel Martínez, la youtuber dijo que no se sabía la mitad de la coreografía por lo que la coreógrafa Jenny García tomó su lugar.

Sin embargo, los jueces no vieron con buenos ojos esta decisión por lo que criticaron a Gomita. La youtuber argumentó que no había podido aprenderse los pasos debido a sus problemas de salud mental.

Finalmente, Gomita abandonó el programa de “Las Estrellas Bailan en Hoy” por la ansiedad y depresión, sin embargo, parece que esta no fue la única razón por la que dejó el show de baile.

Gomita revela detalles de su salida de “Las Estrellas bailan en hoy”

A través de su canal de YouTube Gomita habló de su salida del programa y aunque recalcó que la razón principal por la que abandonó “Las Estrellas Bailan en Hoy” fue su salud mental, señaló que hubo otras situaciones con las que ella no estaba de acuerdo.

te puede interesar Toñita sufre ataque de ansiedad en pleno programa de Las Estrellas Bailan en Hoy (VIDEO)

Gomita contó que en un inicio había llegado a un acuerdo para no ir al programa los viernes, debido a que viaja con el circo de su familia para dar show, sin embargo, comentó que ese acuerdo no fue respetado.

La youtuber indicó que la ponían a bailar el martes y que bajándose del avión los lunes se iba directo a ensayar para tener su coreografía para el día siguiente.

Asimismo, dijo que el chef que prepara el desayuno para los talentos le negó darle alimentos para su asistente.

“Yo no estoy cobrando, lo estaba haciendo con cariño y entrega, pero me sobrepasaron que me grabaron llorando. Yo no quiero que me vean llorando, quiero que vean, sí tengo depresión y ansiedad, pero siempre trato de que me vean bien. Si algo aprendí esta ocasión es que voy a poner límites, voy a hacer lo que yo quiera. Soy Feliz con mis decisiones y eso no me estaba haciendo bien”, dijo Gomita.