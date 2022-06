Olivia Collins dejó "Las Estrellas Bailan en Hoy" por devastadora enfermedad ¿Está muy grave?

Olivia Collins abandonó llorando "Las Estrellas Bailan en Hoy" el viernes pasado, señalando que su decisión era por un problema de salud del cual no dio mayores detalles… hasta ahora.

Olivia Collins, de 64 años, había dicho que tenía unas dolencias y aunque dijo que "respetaba mucho el escenario", decidía retirarse por su salud.

"Decido retirarme, lo decido porque mi salud me lo está impidiendo. Todos hemos estado lesionados. Yo cuando piso el escenario lo respeto mucho. Ayer me dio vértigo y no puedo terminar la coreografía. Creo que es el momento de retirarme y descansar, y dejar esa inercia que siempre estoy arriba", manifestó.

¿Qué enfermedad tiene Olivia Collins?

Una persona cercana a Olivia Collins reveló a “TvNotas” que la famosa abandonó el programa debido a que se está quedando sorda, e incluso dijo que ya está usando un aparato auditivo.

No obstante, recalcó que la actriz no deseaba que nadie supiera de su padecimiento, pues podría propiciar a que ya no la tomen en cuenta en futuros proyectos.

Asimismo, la fuente señaló que Olivia Collins comenzó a perder la audición desde hace 3 o 4 años y que un médico le recomendó usar aparatos auditivos, mismos a los que les da mantenimiento cada 8 meses.