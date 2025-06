El hombre Incomparable o La Leyenda Invencible, ¿Dónde ver el drama de un hombre traicionado?

En el drama en formato vertical titulado El hombre Incomparable (La Leyenda Invencible), habla de un hombre que tras esconder su identidad y apoyar en silencio a la mujer que salvó su vida, es traicionado, por lo que decide revelar poco a poco su identidad.

¿De qué trata El hombre Incomparable?

El hombre Incomparable (La Leyenda Invencible) es la historia de Pablo Moya, heredero de la Casa del Dragón. Para agradecer a María Cruz por salvarle la vida, Pablo decide vivir como una persona común y corriente, manteniendo en secreto su verdadera identidad y apoyando económicamente a la familia Cruz.

Sin embargo, cuando la carrera profesional de María despega, ella decide divorciarse de él. La trama se complica cuando Pablo demuestra tener una influencia inesperada, capaz de hacer que figuras poderosas, como el señor Aguilar, se inclinen ante él.

¿Dónde ver La Leyenda Invencible?

La serie cuenta con 94 episodios en total, disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 13 capítulos antes de tener que comprar el resto de la historia.

También puedes encontrar la historia por su nombre alternativo, La Leyenda Invencible o en inglés como The All-Powerful: He Who Rules It All (The Invincible Legend), en la plataforma de Dailymotion, donde tendrás la opción de ver la historia completa en formato de película.

